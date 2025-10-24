fechar
Cultura | Notícia

SONIKA mistura Maracatu e rock em novo single sobre Inteligência Artificial

Faixa "A.I.A", que mistura maracatu de baque virado e rock, chega às plataformas no dia 30; Audição gratuita com show especial acontce no dia 6/11

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 20:18
A banda pernambucana Sonika irá trazer elementos do rock e maracatu em novo álbum
A banda pernambucana Sonika irá trazer elementos do rock e maracatu em novo álbum

A banda pernambucana SONIKA prepara um lançamento duplo para marcar sua nova fase. No próximo dia 30 de outubro, o grupo libera nas plataformas digitais o single "A.I.A", primeira amostra do álbum "Colateral", previsto para 2026.

Para celebrar, a banda irá realizar uma audição gratuita com show especial no dia 6 de novembro, às 19h, no Bolacha Discos, loja de discos de vinil que fica no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

O single "A.I.A": IA ou Iáiá?

A nova música nasceu de uma reflexão do vocalista Rafa Giordani sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA). "Questionava se a I.A seria uma ferramenta de evolução ou se se transformaria em uma nova iáiá, como as sinhás do período escravocrata", explica o compositor.

A letra aborda temas como racismo estrutural, enquanto a sonoridade une metais e guitarras em um Maracatu de Baque Virado mesclado ao rock'n'roll, marca registrada da banda.

Audição e show gratuitos

No evento do dia 6 de novembro, no Bolacha Discos (Graças), o público terá a oportunidade de ouvir em primeira mão todas as faixas do novo álbum, "Colateral", em uma audição seguida de um show inédito com o repertório completo. A entrada é gratuita.

"Colateral" representa um amadurecimento para a SONIKA, explorando ainda mais a fusão de ritmos pernambucanos (Caboclinho, frevo, coco, ciranda) com o peso do rock e a fluidez do pop alternativo.

Sobre a banda

Formada em 2022, a SONIKA, autora do hit "Candoca", vem se consolidando na cena local com um som que dialoga com referências que vão de Pink Floyd a Sepultura. O grupo já acumula prêmios e participações em importantes festivais.

Serviço

  • Lançamento Single "A.I.A": 30 de outubro, em todas as plataformas digitais.
  • Audição + Show "Colateral": 6 de novembro (quarta-feira), às 19h.
  • Local: Bolacha Discos (Empresarial Manguinhos - R. João Ramos, 50 - Loja 14 - Graças, Recife).
  • Entrada: Gratuita.

