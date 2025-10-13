Ritmo do Rock chega com tudo para o Downtown Aldeia Festival

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reúne Barão Vermelho, Raimundos e tributos a Elton John, Red Hot Chili Peppers e Legião Urbana em 10 horas seguidas de música e celebração

O ritmo do rock vai dominar Aldeia no próximo dia 18 de outubro!

O Downtown Aldeia Festival chega à quinta edição prometendo 10 horas ininterruptas de som, encontros e nostalgia. O evento será realizado na Fazeventus, em Aldeia, Região Metropolitana do Recife, das 13h às 23h, reunindo atrações nacionais e locais que celebram o legado do gênero em três palcos.

Entre os destaques, estão nomes como Barão Vermelho e Raimundos, além de tributos que resgatam grandes ícones da música. O pianista paulista Rafael Dentini presta homenagem a Elton John em uma performance visual e sonora que revisita os anos 1970.

Já a Zero Bronca traz os sucessos do Red Hot Chili Peppers, enquanto a Legião Urbana Recife revive os clássicos eternos de Renato Russo. As bandas Retroback e WhyNot completam o line-up com repertórios cheios de energia e hits do rock nacional e internacional.

Um dos palcos será dedicado à School of Rock, reunindo escolas de São Paulo, Campinas e Recife. A proposta é abrir espaço para jovens talentos que mantêm viva a chama do gênero e reforçar a essência do festival: conectar gerações em torno da música e da convivência ao ar livre.

Barão Vermelho e Raimundos puxam o coro

A banda Barão Vermelho desembarca em Aldeia com a turnê Do Tamanho da Vida, nome que também batiza a canção inédita de Cazuza lançada durante o Rock in Rio 2024. O show promete clássicos como Bete Balanço, Exagerado, O Tempo Não Para e Pro Dia Nascer Feliz. “O show do Barão e a turnê ‘Do Tamanho da Vida’, me pegam, por mil motivos. Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é matador, a banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs. São 43 anos de estrada, tudo DO TAMANHO DA VIDA, como prometido, como merecido”, afirma o baterista Guto Goffi.

Já os Raimundos trazem toda a irreverência que marcou três décadas de trajetória. Desde 1994, a banda mistura hardcore punk e ritmos nordestinos, colecionando sucessos como Mulher de Fases, Selim e A Mais Pedida, que prometem levantar o público do início ao fim.

Estrutura e experiências

Além dos palcos, o festival oferece Beer Garden, Wine Garden, food park com seis operações gastronômicas, brechó e até um estúdio de música aberto ao público. Famílias também terão vez, com o Espaço Kids monitorado.

Com foco em sustentabilidade, o evento adotará copos reutilizáveis e destinará os resíduos das barracas a cooperativas de reciclagem. Para reduzir o trânsito na região, haverá serviço de transfer saindo do Recife, com passagens a R$ 70 (ida e volta).

Downtown Aldeia Festival

