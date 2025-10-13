fechar
Agenda | Notícia

Ritmo do Rock chega com tudo para o Downtown Aldeia Festival

Evento reúne Barão Vermelho, Raimundos e tributos a Elton John, Red Hot Chili Peppers e Legião Urbana em 10 horas seguidas de música e celebração

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 16:03
Imagem de Rafael Dentini e Barão Vermelho
Imagem de Rafael Dentini e Barão Vermelho - Daniel Buchara/Leo Aversa

Clique aqui e escute a matéria

O ritmo do rock vai dominar Aldeia no próximo dia 18 de outubro!

O Downtown Aldeia Festival chega à quinta edição prometendo 10 horas ininterruptas de som, encontros e nostalgia. O evento será realizado na Fazeventus, em Aldeia, Região Metropolitana do Recife, das 13h às 23h, reunindo atrações nacionais e locais que celebram o legado do gênero em três palcos.

Entre os destaques, estão nomes como Barão Vermelho e Raimundos, além de tributos que resgatam grandes ícones da música. O pianista paulista Rafael Dentini presta homenagem a Elton John em uma performance visual e sonora que revisita os anos 1970.

Leia Também

Já a Zero Bronca traz os sucessos do Red Hot Chili Peppers, enquanto a Legião Urbana Recife revive os clássicos eternos de Renato Russo. As bandas Retroback e WhyNot completam o line-up com repertórios cheios de energia e hits do rock nacional e internacional.

Um dos palcos será dedicado à School of Rock, reunindo escolas de São Paulo, Campinas e Recife. A proposta é abrir espaço para jovens talentos que mantêm viva a chama do gênero e reforçar a essência do festival: conectar gerações em torno da música e da convivência ao ar livre.

Barão Vermelho e Raimundos puxam o coro

A banda Barão Vermelho desembarca em Aldeia com a turnê Do Tamanho da Vida, nome que também batiza a canção inédita de Cazuza lançada durante o Rock in Rio 2024. O show promete clássicos como Bete Balanço, Exagerado, O Tempo Não Para e Pro Dia Nascer Feliz. “O show do Barão e a turnê ‘Do Tamanho da Vida’, me pegam, por mil motivos. Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é matador, a banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs. São 43 anos de estrada, tudo DO TAMANHO DA VIDA, como prometido, como merecido”, afirma o baterista Guto Goffi.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já os Raimundos trazem toda a irreverência que marcou três décadas de trajetória. Desde 1994, a banda mistura hardcore punk e ritmos nordestinos, colecionando sucessos como Mulher de Fases, Selim e A Mais Pedida, que prometem levantar o público do início ao fim.

Estrutura e experiências

Além dos palcos, o festival oferece Beer Garden, Wine Garden, food park com seis operações gastronômicas, brechó e até um estúdio de música aberto ao público. Famílias também terão vez, com o Espaço Kids monitorado.

Com foco em sustentabilidade, o evento adotará copos reutilizáveis e destinará os resíduos das barracas a cooperativas de reciclagem. Para reduzir o trânsito na região, haverá serviço de transfer saindo do Recife, com passagens a R$ 70 (ida e volta).

Downtown Aldeia Festival

  • 18 de outubro (sábado)
  • Das 13h às 23h
  • Fazeventus, Aldeia – Região Metropolitana do Recife
  • Ingressos: disponíveis no site www.evenyx.com/downtown-aldeia-festival e em pontos físicos (Ingresso Prime, Trois Barbearia e Casa do Pará).
  • Entrada gratuita para menores de até 14 anos.

Leia também

Mulher morre após ser atropelada por caminhão em parada de ônibus na RMR
TRAGÉDIA

Mulher morre após ser atropelada por caminhão em parada de ônibus na RMR
Ao invés de ameaça ao meio ambiente a Escola de Sargentos pode ser esperança
Cena Política

Ao invés de ameaça ao meio ambiente a Escola de Sargentos pode ser esperança

Compartilhe

Tags