fechar
Cultura | Notícia

Espetáculo de percussão afrosinfônica se apresenta nesta sexta, em Igarassu

O duo Repercuti retoma o projeto de circulação e leva uma experiência musical até o Centro de Artes de Igarassu, às 19h, com entrada gratuita

Por Anaís Coelho Publicado em 16/10/2025 às 17:16
Duo Repercuti, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues
Duo Repercuti, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Duo Repercuti retoma o projeto de circulação, e agora chega até Igarassu. Nesta sexta-feira (17), às 19h, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues apresentam seu álbum “O Som das Baquetas", no Centro de Artes de Igarassu - Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo.

A dupla fez seu último espetáculo em setembro, no Teatro do Parque, e agora seguem o projeto com apoio do Funcultura, via Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.

Antes do show, às 17h, acontece uma aula-espetáculo para estudantes da rede pública de Igarassu. As apresentações são gratuitas.

Percussão Afrosinfônica

O Repercuti utiliza instrumentos típicos das orquestras eruditas, como marimba e vibrafone. Segundo Emerson Rodrigues, a junção dos dois é o resultado de trajetórias musicais distintas, Emerson Coelho com o toque da música popular e do maracatu vindos de Igarassu.

Já Rodrigues, começou na Orquestra Cidadã, no bairro do Coque. A dupla é o resultado das experiências pessoais e musicais dos dois.

“Já fizemos algumas apresentações aqui na cidade, em igrejas e outros espaços, e é sempre uma alegria poder mostrar o nosso trabalho para o povo de Igarassu, partilhar dessa sonoridade ‘afrossinfônica’ do Repercuti”, afirma Emerson Coelho.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outros shows

O projeto de circulação do Repercuti já contemplou várias localidades. Em 2024 marcou presença no Festival de Percussão, e beste ano, já se apresentaram no Teatro do Parque, em Recife.

Os futuros shows já agendados são: no Teatro Marco Camarotti, no Recife, em Aracaju, Gravatá e Juazeiro do Norte.

 Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
DANÇA

28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
Horóscopo 17/10: Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco e resolva assuntos rotineiros
Astrologia

Horóscopo 17/10: Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco e resolva assuntos rotineiros

Compartilhe

Tags