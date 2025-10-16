Espetáculo de percussão afrosinfônica se apresenta nesta sexta, em Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duo Repercuti retoma o projeto de circulação e leva uma experiência musical até o Centro de Artes de Igarassu, às 19h, com entrada gratuita

O Duo Repercuti retoma o projeto de circulação, e agora chega até Igarassu. Nesta sexta-feira (17), às 19h, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues apresentam seu álbum “O Som das Baquetas", no Centro de Artes de Igarassu - Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo.

A dupla fez seu último espetáculo em setembro, no Teatro do Parque, e agora seguem o projeto com apoio do Funcultura, via Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.

Antes do show, às 17h, acontece uma aula-espetáculo para estudantes da rede pública de Igarassu. As apresentações são gratuitas.

Percussão Afrosinfônica

O Repercuti utiliza instrumentos típicos das orquestras eruditas, como marimba e vibrafone. Segundo Emerson Rodrigues, a junção dos dois é o resultado de trajetórias musicais distintas, Emerson Coelho com o toque da música popular e do maracatu vindos de Igarassu.

Já Rodrigues, começou na Orquestra Cidadã, no bairro do Coque. A dupla é o resultado das experiências pessoais e musicais dos dois.

“Já fizemos algumas apresentações aqui na cidade, em igrejas e outros espaços, e é sempre uma alegria poder mostrar o nosso trabalho para o povo de Igarassu, partilhar dessa sonoridade ‘afrossinfônica’ do Repercuti”, afirma Emerson Coelho.

Outros shows

O projeto de circulação do Repercuti já contemplou várias localidades. Em 2024 marcou presença no Festival de Percussão, e beste ano, já se apresentaram no Teatro do Parque, em Recife.

Os futuros shows já agendados são: no Teatro Marco Camarotti, no Recife, em Aracaju, Gravatá e Juazeiro do Norte.

