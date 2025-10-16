fechar
Cultura | Notícia

'Morei no Pina na infância e lembro muito do frevo', diz Marco Nanini, que volta ao Recife com peça

"Traidor", de Gerald Thomas, cumpre temporada da sexta (17) ao domingo (19), no Teatro Luiz Mendonça: 'Quando é ao vivo, tudo pode acontecer'

Por Emannuel Bento Publicado em 16/10/2025 às 16:16 | Atualizado em 16/10/2025 às 16:26
Marco Nanini em cena da peça 'Traidor'
Marco Nanini em cena da peça 'Traidor' - MATHEUS JOSÉ MARIA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de 60 anos de carreira no teatro, Marco Nanini já não sente frio na barriga antes de subir ao palco. "Não mais. Agora eu já conheço toda a história, como é o palco. São muitos anos em cima desse tablado, certo?", diz o ator em entrevista ao JC, no hotel onde está hospedado no Recife.

Nanini retorna à capital pernambucana com o espetáculo "Traidor", escrito e dirigido por Gerald Thomas, para uma temporada de três noites — sexta (17), sábado (18) e domingo (19) — no Teatro Luiz Mendonça, na Zona Sul da cidade.

Recifense de nascimento, o ator viveu os primeiros anos da infância na cidade antes de se mudar por conta do trabalho do pai, que era gerente de hotéis. "Me identifico com o Recife por causa da família pernambucana. Minha mãe e toda a família dela, que não sei mais onde estão. Acho que já morreram", comenta, ao ser questionado se ainda se considera pernambucano.

"Morei no Pina quando era garoto e me lembro de muitas situações, como o frevo, que chama muita atenção, principalmente das crianças, talvez pelas cores que traz. E também de todas as coisas históricas do Recife, que são muito bonitas. Do Recife, como se diz, certo?", completa, rindo.

Um cruzamento entre Kafka e Shakespeare

MATHEUS JOSÉ MARIA/DIVULGAÇÃO
Marco Nanini em cena da peça 'Traidor' - MATHEUS JOSÉ MARIA/DIVULGAÇÃO

Gerald Thomas, autor e diretor radicado em Nova York, define Traidor como "um cruzamento entre Kafka e Shakespeare". Na peça, Nanini interpreta um homem isolado em uma ilha, acusado de um crime que não cometeu. O personagem dialoga com a própria consciência, com seus fantasmas e com reflexões sobre o passado.

"Acredito que essa peça não tenha uma mensagem específica, porque é cheia de histórias, e o espectador pode se identificar com uma ou com outra. Se houver uma mensagem, que seja livre. Que cada um pense como quiser", reflete o ator.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Ele também compartilha parte do processo de criação do personagem: "Você precisa se identificar de alguma forma para criá-lo. O personagem vem bruto, escrito, e você estuda aquilo para ver as emoções que vai dar. Depende muito do ator também", explica.

"São técnicas que a gente aprende. Fiz escola de teatro, e são mais de 60 anos nessa história. Então você vai construindo as coisas, e às vezes até acrescenta ou tira algo, porque é ao vivo. Tudo pode acontecer."

Reencontro com Gerald Thomas

MATHEUS JOSÉ MARIA/DIVULGAÇÃO
Marco Nanini em cena da peça 'Traidor' - MATHEUS JOSÉ MARIA/DIVULGAÇÃO

Apesar da liberdade em cena, Nanini não interferiu no texto, que funciona como uma espécie de continuação de "Um Circo de Rins e Fígados", montagem que também reuniu ator e diretor há 20 anos.

"Confio muito nele e acho tudo o que ele escreve muito interessante. O Gerald continua com a mesma loucura de 20 anos atrás. É sempre instigante, porque ele é cheio de imaginação", comenta.

A peça já havia passado pelo Recife no ano passado, durante o Festival Recife do Teatro Nacional, quando Nanini foi homenageado no Cineteatro do Parque.

"Adoro o Parque porque é muito próximo do público, a gente se dá muito bem lá. É confortável e agradável. O Santa Isabel também. O Guararapes é muito grande, mas também é confortável. Agora é a minha primeira vez no Luiz Mendonça", diz.

SERVIÇO
"Traidor", com Marco Nanini
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem, Recife)
Quando: 17 a 19 de outubro de 2025, de sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Quanto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada), à venda no teatroluizmendonca.byinti.com e na bilheteria do teatro.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Gustavo Borges ministra palestra no Teatro RioMar Recife
ENSINAMENTOS

Gustavo Borges ministra palestra no Teatro RioMar Recife
28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
DANÇA

28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira

Compartilhe

Tags