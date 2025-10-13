Perna Cabeluda gigante invade Marco Zero para lançamento do filme "Recife Assombrado 2"
A instalação, que destaca um dos importantes elementos do folclore pernambucano, chamou bastante atenção e gerou curiosidade nos últimos dias
Uma intervenção tem chamado a atenção de quem passa pelo Marco Zero, no Recife Antigo. Uma gigantesca escultura da Perna Cabeluda, um dos elementos folclóricos mais famosos de Pernambuco, se instala no Centro da cidade para anunciar a estreia do filme Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias, dirigido por Adriano Portela, que chegas às telonas no dia 23 de outubro.
A obra, que pesa 400 Kg e conta com uma base de 6 toneladas, foi confeccionada pelos artista plásticos Henrique Menezes e Giuliano Calife. Ela está aberta ao público até o dia 8 de novembro.
“A Perna Cabeluda é o nosso Halloween pernambucano. O público pedia muito para ver essa figura nos cinemas, e agora, ela entra de vez nesse universo assombrado”, comenta o diretor Adriano Portela.
Recife Assombrado
O novo longa dá sequência ao sucesso de Recife Assombrado (2019) e acompanha a história de um grupo de jovens pesquisadores paranormais contratados para investigar um suposto tesouro ligado à figura histórica de Branca Dias, portuguesa de origem judaica que viveu no Recife no século 16 e teve sua trajetória transformada em lenda popular.
A trama passa por pontos históricos da capital pernambucana, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual, o Forte das Cinco Pontas e uma antiga casa no município de Vicência, na Zona da Mata Norte.
“Trouxemos a estreia para outubro justamente por estarmos dentro desse universo do Halloween. Mas a ideia é fazer isso com a nossa cara, usando o que é nosso. No primeiro filme, conseguimos circular em cidades de todo o Estado. Agora, com a estreia nacional no dia 23, queremos que o público de fora conheça essas lendas e que os pernambucanos se reconheçam nelas”, afirma o produtor e roteirista Ulisses Brandão.
O projeto conta ainda com série de TV (em produção), livros, HQs, passeios e eventos ao vivo.
Elenco e efeitos especiais
O elenco conta com grandes nomes, como:
- Vitória Strada;
- Daniel Rocha;
- Aramis Trindade;
- Pally Siqueira
O longa ainda conta com a participação da influenciadora Becca Barreto, que faz sua estreia no cinema, além de Márcio Fecher, Gil Paz, Madu Melo e Washington Machado.
Produzido pela Viu Cine, o longa reúne mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais, recurso inédito no cinema pernambucano.
A lenda da Perna Cabeluda
Ícone do folclore pernambucano, a Perna Cabeluda é uma criatura sobrenatural que surgiu nas histórias dos anos 1970. Segundo a lenda, aparecia sozinha, apenas uma perna coberta de pelos, para assustar quem cruzasse seu caminho nas ruas escuras do Recife. O mito logo se espalhou e virou parte do imaginário popular.
SERVIÇO
Instalação da Perna Cabeluda Gigante
Local: Marco Zero – Bairro do Recife
Data: Até 8 de novembro
Gratuito
