Projeto de música afro-brasileira abre inscrições para aulas gratuitas, em Olinda. Saiba como participar
O projeto Tambor Ancestral está ofertando 25 vagas para uma oficina de iniciação à música, com foco na profissionalização de jovens da periferia
O projeto Tambor Ancestral está oferecendo 25 vagas gratuitas para a oficina de “Iniciação à Música - Maracatu e Blocos Afro”. As inscrições para o curso estão abertas até o dia 15 de outubro e podem ser realizadas pelo Instagram: @tamborancestral.
As atividades serão realizadas no Instituto Luz de Angola, em Olinda, e pretendem formar um grupo artístico de crianças e adolescentes, com o intuito de abrir caminhos de profissionalização na música.
Aulas
As aulas estão previstas para iniciarem no dia 21 de outubro e término em 29 de novembro, com três horas cada e uma carga horária total de 60 horas. Os encontros acontecem nas terças e quintas, das 19h às 21h, e nos sábados, das 13h às 16h.
Cada aula terá um lanche coletivo, reforçando o trabalho comunitário, e no último dia, 29 de novembro, acontece uma apresentação do grupo.
A oficina será conduzida pelo músico, educador e idealizador do projeto, Rodrigo Zarina, com a participação de Adriana Luz (Mestra Di) e Mestre Liu Dias. A proposta dessa ação é fazer com que os jovens da periferia encontrem na música o pertencimento.
“O tambor sempre foi um professor silencioso. Ele ensinou nossos ancestrais a se comunicarem, mesmo quando a palavra lhes foi negada. Hoje, volta a ensinar: mostra às novas gerações que é possível aprender história, cultura e identidade a partir do ritmo, da roda e da coletividade”, explica o idealizador do projeto.
Ritmos e instrumentos
Os participantes vão ter contato com diversos ritmos, como afoxé, maracatu, ciranda, capoeira, coco e cantos sagrados. As aulas vão mostrar a história e a relevância desses elementos para a cultura afro-brasileira.
Alguns instrumentos utilizados são: os pandeiros artesanais, atabaques, tambores utilizados em religiões de matriz africana e maracatus, berimbau, chocalhos, agogôs, que são sinos metálicos, caxixis, que são pequenos chocalhos de palha, entre outros.