Horóscopo 05/10: Prepare-se para se divertir neste domingo! As estrelas favorecem viagens e novidades

No amor, um crush mais velho ou popular pode atrair sua atenção. A vida a dois também tem grande potencial para fortalecer-se hoje

Áries

Domingão de relaxamento, reflexão e cuidados com a saúde. Esteja atento aos sinais do seu corpo após uma semana agitada.

Além disso, prepare-se para algo novo na vida amorosa, um crush misterioso ou paixão proibida está no horizonte.

Cor: VIOLETA

VIOLETA Palpite: 24, 08, 17

Touro

Domingo é dia para abraçar novas experiências e sair da zona de conforto! Encontre quem é importante, mate a saudade, faça novas amizades e se divirta na paquera.

Você e seu amor podem descobrir mais em comum do que esperam. Aproveite!

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 10, 45, 19

Gêmeos

Domingo é um dia perfeito para fazer planos, principalmente a carreira. Avalie novas possibilidades e invista em sua imagem!

No amor, um crush mais velho ou popular pode atrair sua atenção. A vida a dois também tem grande potencial para fortalecer-se hoje.

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 02, 47, 45

Câncer

Prepare-se para se divertir neste domingo! As estrelas favorecem viagens e novidades. Aproveite a companhia dos amigos para animar ainda mais o dia.

Pode surgir uma oportunidade de encontrar alguém interessante. Na vida a dois, que tal um programa diferente?

Cor: AZUL-ESVERDEADO

AZUL-ESVERDEADO Palpite: 59, 41, 58

Leão

Prepare-se para mudanças e finalizações de ciclos hoje, sempre de maneira positiva. Reveja o que não cabe mais na sua vida.

Os ajustes financeiros estão favorecidos logo pela manhã. No amor, a paixão está em alta, seja no romance ou na paquera.

Cor: AZUL-ROYAL

AZUL-ROYAL Palpite: 20, 16, 02

Virgem

Hoje é o dia perfeito para se divertir! Matar a saudade de quem estava distante, visitar familiares e amigos.

Para os comprometidos, saiam da rotina e desfrutem de um dia romântico. E para os solteiros, a paquera de hoje pode ser o amor de amanhã.

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 32, 40, 06

Libra

Hoje, concentre-se no autocuidado. Reponha suas energias e cuide da saúde antes de mergulhar na nova semana! Sua aparência pode até agradecer.

Não se esqueça do amor, seu parceiro pode precisar de você. Energia positiva à vista. Boa semana!

Cor: AMARELO-OURO



AMARELO-OURO Palpite: 19, 46, 39

Escorpião

Domingo promete ser perfeito graças à Lua em seu paraíso astral! A sorte está do seu lado e os relacionamentos fluem com harmonia.

Altas doses de carinho e surpresas no amor. Destaque para paqueras e momentos aconchegantes com o par.

Cor: SALMÃO

SALMÃO Palpite: 19, 43, 25

Sagitário

Domingo perfeito para visitar parentes e reviver bons momentos! Use este dia para experimentar algo novo com a família ou fazer pequenas mudanças em casa. Lembre-se de manter o ciúme sob controle no romance. Um encontro casual pode reacender um amor antigo.

Cor: DOURADO

DOURADO Palpite: 37, 19, 30

Capricórnio

Domingo cheio de energias positivas! Vai ser fácil você se enturmar com amigos, conhecer gente nova e esclarecer mal-entendidos.

A paquera também é garantida, e até um amor à primeira vista pode acontecer. No amor, leveza e descontração vão reinar. Tenha um dia animado!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 35, 33, 53

Aquário

Organize suas finanças neste domingo, esteja alerta para oportunidades de ganhos extras. Mas lembre-se de relaxar, mimar-se e se divertir!

No amor, evite possessividade e aproveite um clima mais tranquilo. Você merece um dia repleto de bem-estar hoje!

Cor: CEREJA

CEREJA Palpite: 45, 36, 52

Peixes

Domingo é dia de diversão! Aproveite para seguir seus interesses com todo o seu charme e alegria. O contato com amigos e paqueras, seja pessoalmente ou nas redes sociais, promete bons frutos.

No amor, o carinho será seu principal aliado. Prepare-se para brilhar!

Cor: VERDE-CLARO

VERDE-CLARO Palpite: 61, 07, 52



