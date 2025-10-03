fechar
Cultura | Notícia

82ª Exposição de Animais do Cordeiro espera mais de 200 mil pessoas em novembro

Um dos eventos mais tradicionais do calendário pernambucano acontece de 7 a 16 de novembro no Recife e terá mais de 3 mil animais e shows culturais.

Por Túlio Feitosa Publicado em 03/10/2025 às 19:29
A Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados terá sua 82ª edição realizada em novembro
A Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados terá sua 82ª edição realizada em novembro - Divulgação

A organização da 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, um dos eventos mais tradicionais do calendário de Pernambuco, anunciou a expectativa de público para a sua edição de 2025: mais de 200 mil pessoas são esperadas ao longo dos nove dias de feira.

O evento, conhecido popularmente como "Exposição de Animais do Cordeiro", acontecerá de 7 a 16 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Norte e Nordeste, a exposição reunirá mais de três mil animais, incluindo bovinos, caprinos, equinos e aves, se consolidando como um grande ponto de encontro para negócios entre criadores de todo o Brasil.

Além do foco no agronegócio, o evento é conhecido por ser um grande programa para toda a família. A programação contará com uma variedade de shows culturais para crianças e adultos.

Informações mais detalhadas sobre horários de funcionamento, programação completa de shows e valores dos ingressos devem ser divulgadas pela organização nas próximas semanas.

