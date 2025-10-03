82ª Exposição de Animais do Cordeiro espera mais de 200 mil pessoas em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um dos eventos mais tradicionais do calendário pernambucano acontece de 7 a 16 de novembro no Recife e terá mais de 3 mil animais e shows culturais.

Clique aqui e escute a matéria

A organização da 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, um dos eventos mais tradicionais do calendário de Pernambuco, anunciou a expectativa de público para a sua edição de 2025: mais de 200 mil pessoas são esperadas ao longo dos nove dias de feira.

O evento, conhecido popularmente como "Exposição de Animais do Cordeiro", acontecerá de 7 a 16 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Norte e Nordeste, a exposição reunirá mais de três mil animais, incluindo bovinos, caprinos, equinos e aves, se consolidando como um grande ponto de encontro para negócios entre criadores de todo o Brasil.

Além do foco no agronegócio, o evento é conhecido por ser um grande programa para toda a família. A programação contará com uma variedade de shows culturais para crianças e adultos.

Informações mais detalhadas sobre horários de funcionamento, programação completa de shows e valores dos ingressos devem ser divulgadas pela organização nas próximas semanas.

Saiba como acessar o JC Premium