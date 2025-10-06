Espetáculo no Recife une clássicos da Disney e hits dos anos 80 em duas sessões nesta sexta (10)
"Lalu Live 15", tradicional show da Lalu Academia de Artes, acontece no Teatro Barreto Júnior e marca a estreia da boyband recifense Downtown Boys
A Lalu Academia de Artes realiza, nesta sexta-feira (10), a 15ª edição de seu tradicional espetáculo, o "Lalu Live". O evento, que acontece no Teatro Barreto Júnior, no Pina, será dividido em duas sessões temáticas, às 18h e às 20h, e promete uma noite de nostalgia com clássicos da Disney e grandes sucessos dos anos 80.
A sessão das 18h será focada no universo Disney, com um repertório que inclui canções de filmes como "O Rei Leão", "Encanto", "Frozen" e "Enrolados". Já a sessão das 20h trará performances de outros musicais clássicos, como "A Bela e a Fera" e "Newsies".
Estreia de boyband e tributo aos anos 80
Ambas as sessões terão uma abertura especial. A primeira parte do show será um tributo aos anos 80, com hits de ícones como Michael Jackson, Queen e Whitney Houston.
Logo em seguida, o palco receberá a estreia da Downtown Boys, a nova boyband formada pela academia de artes. O quarteto, composto por Gabriel Diego, Pedro Pena, Paulo Peres e Ricky Aguiar, é uma das atrações mais aguardadas da noite e promete coreografias marcantes e energia contagiante.
Os ingressos para as duas sessões já estão à venda no site da Eventbrite (clique no link) ou na bilheteria do teatro (1h antes do espetáculo).
Serviço
- Espetáculo "Lalu Live 15"
- Quando: Sexta-feira, 10 de outubro
- Sessões: 18h (Tema Disney) e 20h (Tema Clássicos)
- Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, 121 - Pina, Recife)
- Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
- Vendas: No site da Eventbrite ou na bilheteria do teatro (1h antes do espetáculo).