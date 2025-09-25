fechar
Cultura | Notícia

Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB

O evento se aprofunda na memória musical que transformou a MPB em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina

Por Zayra Pereira Publicado em 25/09/2025 às 23:28
Imagem de cantor Leandro Silva
Imagem de cantor Leandro Silva - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

No próximo domingo, 5 de outubro, o Recife será cenário de um reencontro com a história da canção brasileira. A Livraria Jaqueira, localizada no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva.

O evento se aprofunda na memória musical que transformou a Música Popular Brasileira (MPB) em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

O projeto independente, assinado pelo artista pernambucano, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — quando os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a Música Popular Brasileira (MPB) em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.

Leia Também

O repertório vai além da performance musical. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. “É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.

Sobre o artista

Com um repertório que atravessa gerações, o cantor apresenta grandes clássicos com emoção e vigor. Atuando como músico profissional desde os 16 anos, o artista é licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de ter formação técnica pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como intérprete, Leandro gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com artistas como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga. Ele também participou da abertura do Carnaval do Recife em 2004 e na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.

No palco, também atuaou em projetos de homenagem como Todos Cantam Lenine e trabalhou como produtor musical em discos, DVDs e shows de relevância nacional.

Serviço:

O quê: Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB

Quando: Domingo, 5 de outubro

Onde: Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Horário: 19h

Ingressos: Sympla.

Leia também

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
Documentário

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)
DANÇA

Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)

Compartilhe

Tags