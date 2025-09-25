Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB
No próximo domingo, 5 de outubro, o Recife será cenário de um reencontro com a história da canção brasileira. A Livraria Jaqueira, localizada no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva.
O evento se aprofunda na memória musical que transformou a Música Popular Brasileira (MPB) em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.
O projeto independente, assinado pelo artista pernambucano, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — quando os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a Música Popular Brasileira (MPB) em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.
O repertório vai além da performance musical. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. “É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.
Sobre o artista
Com um repertório que atravessa gerações, o cantor apresenta grandes clássicos com emoção e vigor. Atuando como músico profissional desde os 16 anos, o artista é licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de ter formação técnica pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR.
Como intérprete, Leandro gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com artistas como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga. Ele também participou da abertura do Carnaval do Recife em 2004 e na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.
No palco, também atuaou em projetos de homenagem como Todos Cantam Lenine e trabalhou como produtor musical em discos, DVDs e shows de relevância nacional.
Serviço:
O quê: Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB
Quando: Domingo, 5 de outubro
Onde: Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife
Horário: 19h
Ingressos: Sympla.