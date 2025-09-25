Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento se aprofunda na memória musical que transformou a MPB em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina

Clique aqui e escute a matéria

No próximo domingo, 5 de outubro, o Recife será cenário de um reencontro com a história da canção brasileira. A Livraria Jaqueira, localizada no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva.

O evento se aprofunda na memória musical que transformou a Música Popular Brasileira (MPB) em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

O projeto independente, assinado pelo artista pernambucano, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — quando os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a Música Popular Brasileira (MPB) em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.

O repertório vai além da performance musical. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. “É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.

Sobre o artista

Com um repertório que atravessa gerações, o cantor apresenta grandes clássicos com emoção e vigor. Atuando como músico profissional desde os 16 anos, o artista é licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de ter formação técnica pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR.

Como intérprete, Leandro gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com artistas como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga. Ele também participou da abertura do Carnaval do Recife em 2004 e na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.

No palco, também atuaou em projetos de homenagem como Todos Cantam Lenine e trabalhou como produtor musical em discos, DVDs e shows de relevância nacional.

Serviço:

O quê: Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB

Quando: Domingo, 5 de outubro

Onde: Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Horário: 19h

Ingressos: Sympla.