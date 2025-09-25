"Vestígios de um Tempo Não Linear": exposição de Antonio Mendes começa neste sábado em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mostra Vestígios de um Tempo Não Linear, do artista plástico pernambucano Antonio Mendes, será inaugurada neste sábado (27), das 14h às 18h, na Casa Guita, localizada na Rua Saldanha Marinho, 206, em Olinda.

Com curadoria de Filipe Campello, filósofo e professor da UFPE, a exposição artística segue até o dia 25 de outubro e a entrada é gratuita.

Sobre a mostra

Comemorando seus 60 anos, Mendes apresenta obras que revelam uma trajetória que transita entre o caos e a ordem, entre a memória e o tempo. O artista construiu uma poética marcada pela tensão entre cores vibrantes, traços em expansão e fragmentos de tempo que atravessam suas telas.

A mostra evidencia como Mendes elabora sua pintura a partir de lembranças, afetos e paisagens que retornam em diferentes formas: ora figurativas, ora abstratas. Esses vestígios, longe de se prenderem a uma linearidade, se organizam no que a filósofa Leda Maria Martins define como “tempo espiralar”, um movimento em que passado, presente e futuro se sobrepõem e se reatualizam.

Em Vestígios de um Tempo Não Linear, um episódio familiar ajuda a entender sua poética: ele evoca, por exemplo, a lembrança de seu avô, que, diante da escassez de recursos, ergueu uma cerca com latas de óleo e arame. Essa memória, transportada para a pintura, transforma precariedade em invenção estética, aproximando a modernidade de Rothko e Mondrian, pintores abstratos, do improviso popular.

A exposição não se configura como uma retrospectiva tradicional. Vestígios de um Tempo Não Linear propõe uma leitura aberta e em movimento da obra de Antonio Mendes. Sua pintura é feita de retornos e reinvenções, mostrando que o aparente caos guarda uma ordem própria, sensível, livre e em constante transformação.



“Este momento tem um significado especial para mim. Não é um olhar para trás, mas uma forma de revisitar meu caminho e perceber como cada fragmento da minha história ganha novas camadas e sentidos. É meu modo de dar continuidade ao que nunca se fecha: uma construção em movimento”, destaca Antonio Mendes.

Trajetória do artista

Nascido em Recife, em 1965, Antonio Mendes é artista plástico e também psicólogo. Iniciou seus estudos de desenho e pintura em 1987, com o professor Amaro Crisóthomo, e posteriormente fez cursos no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Frequentou ainda o ateliê da artista Maria Carmem, experiência fundamental para sua estrutura de trabalho.

Imagem de artista Antonio Mendes - DAYVISON NUNES/ Divulgação

Ao longo da carreira, participou de várias coletivas e realizou individuais marcantes, entre elas “Paisagem II” (1993), “Múltiplos” (1997), “Casa Amarela” (2003), “A Persistência da Paisagem” (2012), “Ego em Suspensão e Fragmentos de Luz” (2019) e “Entre dissonâncias e silêncios” (2022).

Sua pintura nasceu ligada à tradição paisagista figurativa, marcada pelos cenários de sua vivência. Com os anos, desloca seu foco para simplificação de formas, com o olhar mais interpretativo.

Serviço

Exposição Antonio Mendes – Vestígios de um Tempo Não Linear

Curadoria: Filipe Campello (filósofo e professor da UFPE)

Abertura: 27 de setembro, das 14h às 18h. A mostra segue até o dia 25 de outubro de 2025

Local: Casa Guita – Rua Saldanha Marinho, 206, Olinda/PE

Entrada: gratuita

Mais informações: @atelierantoniomendes

