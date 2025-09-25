fechar
Transforma Pride 2025 abre programação com palestra de Wellington Jr.

Evento reúne artistas, expositores e empreendedores em encontro sobre resistência, redes de apoio e oportunidades para o empreendedorismo LGBTQIA+

Por Aisha Vitória Publicado em 25/09/2025 às 20:07
Edição 2025 do Transforma Pride terá mais de 200 expositores e programação cultural diversa no Cais do Sertão e na Rua do Observatório
Edição 2025 do Transforma Pride terá mais de 200 expositores e programação cultural diversa no Cais do Sertão e na Rua do Observatório - Divulgação

O Transforma Pride 2025 dá início à sua programação nesta sexta-feira (26) com uma palestra de Wellington Jr., às 19h, na sede do Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), na Av. República do Líbano, 251, bairro do Pina.

O tema do encontro será “Empreender é resistir: histórias, redes e oportunidades que fortalecem o empreendedorismo no Brasil”, marcando oficialmente a abertura do evento e reunindo expositores, artistas e empreendedores que participam desta edição.

Sobre Wellington Jr e a palestra

Wellington Jr., referência no incentivo ao empreendedorismo de impacto social, compartilhará sua trajetória e suas reflexões sobre como empreender pode se tornar um ato de resistência e transformação, especialmente para pessoas LGBTQIAPN+.

A palestra tem como objetivo fortalecer redes de apoio e inspirar quem já atua ou deseja atuar no ecossistema do empreendedorismo diverso e inclusivo.

A atividade é gratuita e aberta ao público, oferecendo uma oportunidade de conexão entre agentes culturais, artistas, ativistas e empreendedores, engajados na promoção da diversidade e inclusão no ambiente de negócios.

 

Movimento Transforma Pride

O Transforma Pride é um movimento que valoriza o protagonismo LGBTQIA+ por meio da arte, do empreendedorismo e da ocupação de espaços públicos e culturais.

A edição de 2025 apresenta uma programação plural, incluindo feiras, oficinas, shows, rodas de conversa e ações formativas, que se estenderão ao longo dos próximos meses.

