Horóscopo 20/09: Sabadou com atenção redobrada para suas finanças! Descubra novas formas de economia e evite riscos
Dia bom para comunicação e expansão social! Suas vendas e interações com clientes devem fluir. Fale, mas evite fofocas à tarde
Clique aqui e escute a matéria
Áries
Concentre-se nas suas obrigações e preste mais atenção à sua saúde neste sábado. Imprevistos podem ocorrer, mas lembre-se: o romance também precisa ser nutrido!
Evite mal-entendidos e equilibre as responsabilidades. Descanso e foco são essenciais hoje!
- Cor: PRETO
- Palpite: 58, 40, 04
Touro
Sábado é dia de Lua em alta, ideal para contatos e criatividade! Porém, seja moderado nos gastos e cuidado com o ciúmes.
No amor, sinta a vibração positiva. Para os solteiros, deve chover de contatinhos interessantes! Esteja aberto ao amor.
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 06, 15, 33
Gêmeos
Sábado especial com foco em família. Aproveite para se conectar e relembrar bons momentos.
Esteja pronto para algumas discordâncias, mas mantenha a calma sempre! No amor, um encontro do passado pode ressurgir, mas controle o ciúmes.
- Cor: AZUL
- Palpite: 09, 03, 54
Câncer
Dia bom para comunicação e expansão social! Suas vendas e interações com clientes devem fluir. Fale, mas evite fofocas à tarde.
Conquistas estão à vista. Abra seu coração, mas escolha bem as palavras. Foque no futuro e aguarde boas vibrações!
- Cor: VERDE
- Palpite: 53, 44, 33
Leão
Sabadou com atenção redobrada para suas finanças! Descubra novas formas de economia e evite riscos, principalmente se parecer bom demais para ser verdade.
Com o par, é dia de alinhar as finanças do casal. Na paquera, paciência é o segredo.
- Cor: CINZA
- Palpite: 20, 09, 29
Virgem
O fim de semana promete! Energia extra e vibes elevadas para focar nos interesses pessoais. Cuidado com a paciência e mantenha expectativas realistas na paquera.
No amor, promova o companheirismo, valorize a pessoa amada e evite cobranças.
- Cor: AZUL-ROYAL
- Palpite: 52, 25, 43
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libra
Final de semana de sossego. Repense os planos de viagem com cautela e evite tomar decisões impulsivas. Pode não ser o melhor momento para novos romances.
Conversas sinceras com seu parceiro evitam mal-entendidos. Mantenha a calma neste momento de introspecção!
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 44, 08, 41
Escorpião
Comece seu dia com alegria e aproveite as boas vibrações na companhia dos amigos. Porém, tenha cautela à tarde com relações desgastadas.
Amor e paquera podem enfrentar interferências. Mantenha o foco e a calma, pois energias se alteram!
- Cor: MARROM
- Palpite: 33, 51, 42
Sagitário
Sabadou cheio de reconhecimento pelo seu esforço! Arrase pela manhã, mas cuidado com interferências à tarde. Não permita que estraguem seu bom humor!
No amor, paciência é a chave. Solteiros, cuidado com as expectativas altas. Faça sua parte e brilhe!
- Cor: CREME
- Palpite: 32, 44, 23
Capricórnio
Sábado agitado à vista! Aproveite a vibração positiva da manhã para organizar viagens, socializar ou se concentrar no trabalho em equipe.
Tenha cuidado com exageros para preservar a saúde. Na vida amorosa, nada resiste a bom humor e carinho.
- Cor: VERDE-CLARO
- Palpite: 61, 16, 20
Aquário
Hoje, confie em sua intuição para dar passos significativos pessoal e profissionalmente. Administre suas tarefas cedo para evitar complicações.
O amor pode ser um terreno complicado hoje, tenha flexibilidade. A paixão está ao virar da esquina, então não se renda.
- Cor: LARANJA
- Palpite: 01, 39, 37
Peixes
Sabadou com energia positiva! Aproveite o dia para se divertir com amigos e encantar quem você ama.
Mas atenção, um antigo amor pode causar ciúmes e esfriar a paquera. Esteja pronto também para enfrentar algum climão em casa mais tarde.
- Cor: AZUL-MARINHO
- Palpite: 24, 42, 06
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />