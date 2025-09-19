Festival Rock na Calçada comemora uma década de evento nesta sexta-feira (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento começa às 18h, na Rua da Moeda, com uma programação especial com artistas da cena do rap nordestino e a participação do DJ Ari Falcão

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Rock na Calçada (RNC) comemora os 10 anos de estreia nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, na Rua da Moeda, no Recife Antigo. A edição traz novidades, como shows de rap, e a participação do DJ Ari Falcão, referência da discotecagem em vinil no Recife.

O coordenador do Festival, Du Lopes, conta que além do rock, o evento tem o compromisso de fomentar a cena rap nordestina, que também faz parte da cena urbana.

“É celebração, resistência e memória viva de uma década do Rock na Calçada. Ter MCs e DJ Ari Falcão no lineup mostra como o festival continua conectado com a rua e com quem produz música autoral no presente”, celebra.

A edição comemorativa conta com apoio institucional da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura.

Atrações

Cinco vozes, que simbolizam a potência do rap no estado, estarão marcando presença no Rock na Calçada, a partir das 21h. Os artistas MC Fantasma, Vampira081, Schnneider, Frenezzi e Dandara MC são os escolhidos para se apresentar na décima edição do evento.

Assumindo os intervalos dos shows, a partir das 20h, o DJ Ari Falcão, vai tocar um set especial de rock 100% vinil. Reconhecido pela sua coleção de mais de 3 mil discos, o DJ desenvolve projetos como ‘Cadê Meu Disco Voador?’, ‘Vinil For All’ e ‘Samba n’Agulha’.

Também terão shows de artistas de diversos gêneros e sons, como: Lodo Groove, Milton Raulino, Telefunkens, Gomes e Ego Eris.

Programação

18h – Lodo Groove

19h – Milton Raulino

20h – Telefunkens

21h – Vampira081, Frenezzi MC, Schnneider, MC Fantasma e Dandara MC

23h – Gomes

0h – Ego Eris



Saiba como assistir aos Videocasts do JC