Festival Rock na Calçada comemora uma década de evento nesta sexta-feira (19)
O evento começa às 18h, na Rua da Moeda, com uma programação especial com artistas da cena do rap nordestino e a participação do DJ Ari Falcão
Clique aqui e escute a matéria
O Festival Rock na Calçada (RNC) comemora os 10 anos de estreia nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, na Rua da Moeda, no Recife Antigo. A edição traz novidades, como shows de rap, e a participação do DJ Ari Falcão, referência da discotecagem em vinil no Recife.
O coordenador do Festival, Du Lopes, conta que além do rock, o evento tem o compromisso de fomentar a cena rap nordestina, que também faz parte da cena urbana.
“É celebração, resistência e memória viva de uma década do Rock na Calçada. Ter MCs e DJ Ari Falcão no lineup mostra como o festival continua conectado com a rua e com quem produz música autoral no presente”, celebra.
A edição comemorativa conta com apoio institucional da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura.
Atrações
Cinco vozes, que simbolizam a potência do rap no estado, estarão marcando presença no Rock na Calçada, a partir das 21h. Os artistas MC Fantasma, Vampira081, Schnneider, Frenezzi e Dandara MC são os escolhidos para se apresentar na décima edição do evento.
Assumindo os intervalos dos shows, a partir das 20h, o DJ Ari Falcão, vai tocar um set especial de rock 100% vinil. Reconhecido pela sua coleção de mais de 3 mil discos, o DJ desenvolve projetos como ‘Cadê Meu Disco Voador?’, ‘Vinil For All’ e ‘Samba n’Agulha’.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Também terão shows de artistas de diversos gêneros e sons, como: Lodo Groove, Milton Raulino, Telefunkens, Gomes e Ego Eris.
Programação
- 18h – Lodo Groove
- 19h – Milton Raulino
- 20h – Telefunkens
- 21h – Vampira081, Frenezzi MC, Schnneider, MC Fantasma e Dandara MC
- 23h – Gomes
- 0h – Ego Eris