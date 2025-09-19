Cepe lança livro sobre Benjamin Abrahão, fotógrafo sírio que eternizou imagens de Padre Cícero e Lampião
Obra do escritor e historiador recifense Frederico Pernambucano de Mello reúne quase uma centena de fotografias e resgata biografia do sírio
A trajetória de Benjamin Abrahão (1890-1938), que foi secretário particular de um dos maiores líderes religiosos de Pernambuco, padre Cícero Romão Baptista, e autor das imagens que eternizaram Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e seu bando de cangaceiros, é acompanhada e eternizada no novo título da Cepe Editora.
O livro “Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião”, do escritor e historiador recifense Frederico Pernambucano de Mello, um dos maiores especialistas do cangaço no Brasil, reúne quase uma centena de fotografias e resgata a biografia do personagem a partir de livros, revistas, jornais, documentos e entrevistas, como as realizadas pelo autor com os cangaceiros Manoel Dantas Loiola (Candeeiro) e Sérgia Ribeiro da Silva (Dadá).
A obra também traz percepções do próprio Benjamin registradas em sua caderneta de campo – material recolhido pela polícia quando foi morto, aos 37 anos, com 42 punhaladas, em 7 de maio de 1938, na cidade de Águas Belas (hoje Itaíba).
Benjamin Abrahão foi um sírio que desembarcou no Recife em 1915, aos 15 anos de idade, fugindo do alistamento militar. O autor apresenta Benjamin a partir da Síria sob a violência da Primeira Guerra Mundial e, depois, no Recife como um centro econômico regional.
Ao longo das 384 páginas, registra, como uma viagem à cidade de Rio Branco, hoje Arcoverde, mudou os rumos de Benjamin, em 1916.
Frederico Pernambucano de Mello também descortina ao longo dos capítulos de que forma o sírio ganhou a vida como comerciante e depois tornou-se secretário particular de Padre Cícero, se envolvendo também com o projeto de fotografar e filmar Lampião e seu bando pelo Nordeste.
“Na crônica da região mais velha do Brasil, poucas vidas riscaram de modo tão incisivo os traços duros de uma encruzilhada quanto a do imigrante Benjamin Abrahão”, assinala o escritor e historiador na introdução do livro.
Mais de uma década depois da primeira publicação, a obra ganha lançamento no dia 20 de setembro, a partir das 18h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe). O evento integra a programação do Cariri Cangaço Recife 2025.
Sobre o autor
Recifense, Frederico Pernambucano de Mello possui formação em história e direito. É membro dos Institutos Históricos de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Desde 1988, ocupa a cadeira 36 da Academia Pernambucana de Letras (APL).
Publicou mais de 10 livros sobre a temática do cangaço. Além de Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião, publicou pela Cepe Editora os livros Guerreiros do sol: violência e banditismo no Nordeste do Brasil e Estrelas de couro: a estética do cangaço.
Serviço
Lançamento do livro Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião
Quando: sábado, 20 de setembro
Hora: 18h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 960, Graças
Preço do livro: R$ 70,00 (impresso)