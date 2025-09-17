fechar
Cultura | Notícia

Kleber Mendonça Filho receberá homenagem do Critics Choice

Reconhecimento ocorre em um momento importante para o diretor, que já conduz a campanha internacional de "O Agente Secreto" para o Oscar de 2026

Por Emannuel Bento Publicado em 17/09/2025 às 15:55
Cineasta Kleber Mendonça Filho
Cineasta Kleber Mendonça Filho - VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho será homenageado com o prêmio de Melhor Diretor no 5º Celebration of Latino Cinema & Television, promovido pela Critics Choice Association (CCA). A cerimônia está marcada para o dia 24 de outubro.

O reconhecimento ocorre em um momento importante para o diretor, que já conduz a campanha internacional de "O Agente Secreto" para o Oscar de 2026.

O longa escolhido nesta semana pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional.

No ano passado, a atriz Fernanda Torres também foi premiada com Melhor Atriz pelo "Celebration of Latino Cinema", da CCA. A artista foi indicada a Melhor Atriz no Oscar.

Segundo a associação, a iniciativa busca destacar o talento e as contribuições da comunidade latina para o cinema e a televisão.

Sobre o filme

Com estreia nacional prevista para 6 de novembro, "O Agente Secreto" acompanha a trajetória de Marcelo (Wagner Moura), professor de tecnologia que se muda para o Recife durante o Carnaval de 1977, em plena ditadura militar, e descobre estar sendo vigiado.

