Kleber Mendonça Filho receberá homenagem do Critics Choice
Reconhecimento ocorre em um momento importante para o diretor, que já conduz a campanha internacional de "O Agente Secreto" para o Oscar de 2026
Clique aqui e escute a matéria
O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho será homenageado com o prêmio de Melhor Diretor no 5º Celebration of Latino Cinema & Television, promovido pela Critics Choice Association (CCA). A cerimônia está marcada para o dia 24 de outubro.
O reconhecimento ocorre em um momento importante para o diretor, que já conduz a campanha internacional de "O Agente Secreto" para o Oscar de 2026.
O longa escolhido nesta semana pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional.
No ano passado, a atriz Fernanda Torres também foi premiada com Melhor Atriz pelo "Celebration of Latino Cinema", da CCA. A artista foi indicada a Melhor Atriz no Oscar.
Segundo a associação, a iniciativa busca destacar o talento e as contribuições da comunidade latina para o cinema e a televisão.
Sobre o filme
Com estreia nacional prevista para 6 de novembro, "O Agente Secreto" acompanha a trajetória de Marcelo (Wagner Moura), professor de tecnologia que se muda para o Recife durante o Carnaval de 1977, em plena ditadura militar, e descobre estar sendo vigiado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp