Festival Pernambuco Meu País movimenta R$ 200 milhões na economia do interior, aponta balanço

Balanço do evento aponta 93% de ocupação hoteleira, 87% de artistas locais e aprovação de 98% do público nas 10 cidades contempladas

A segunda edição do Festival Pernambuco Meu País, que percorreu dez cidades do Agreste e do Sertão entre 25 de julho e 7 de setembro, gerou uma movimentação econômica superior a R$ 200 milhões nos municípios contemplados. Os dados fazem parte do balanço oficial do evento, divulgado pelo Governo de Pernambuco.

Realizado ao longo de 45 dias, o festival, que teve programação gratuita, alcançou um público de mais de 1 milhão de pessoas. O impacto no turismo local foi significativo, com uma taxa média de 93% de ocupação na rede hoteleira das cidades-sede.

Programação local

Um dos principais destaques do balanço foi a priorização de artistas do estado. Dos mais de mil contratos artísticos firmados, 87% foram com atrações pernambucanas, envolvendo um total de 7.800 profissionais de 12 linguagens diferentes, como música, teatro e dança.

A avaliação do público, medida por pesquisa, também foi positiva: 98,4% dos entrevistados classificaram o evento como ótimo ou bom, e 91,6% aprovaram a segurança.

Operação de Segurança

Segundo o Governo de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) mobilizou 4.054 profissionais nas dez cidades. Segundo o secretário Alessandro Carvalho, o trabalho integrado das polícias, aliado ao uso de tecnologias como drones e reconhecimento facial, foi fundamental para o baixo número de ocorrências graves. Ao todo, foram registrados 207 incidentes, sendo 75% deles classificados como furtos.

As cidades que receberam o evento foram Salgueiro, Triunfo, Buíque, Bezerros, Taquaritinga do Norte, Pesqueira, Gravatá, Arcoverde, Riacho das Almas e Caruaru.

