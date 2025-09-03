Festival Pernambuco Meu País encerra em Caruaru, com Alcione, Iza e mais; confira programação
Última edição da inerência em 2025 terá 18 polos pela cidade, incluindo atrações como Tiago Iorc, Criolo, Iza, Tierry e Conde Só Brega
O Festival Pernambuco Meu País encerra sua circulação pelo estado neste fim de semana, em Caruaru no Agreste, até o domingo O7).
Entre as atrações do palco principal estão nomes como Alcione, Fábio Jr, Tiago Iorc, Criolo, Iza, Tierry e Conde Só Brega.
São mais de 150 atividades, espalhadas por 18 polos, com ações de gastronomia, artes circenses, artes visuais, artesanato, audiovisual, dança, design, moda, fotografia, literatura e teatro.
O festival começa nesta quinta (4), com a chegada da Trupe Pernambuco Meu País, com a presença do Boi Tira Teima, diplomado Patrimônio Vivo de Pernambuco neste ano.
Palco Pernambuco Meu País
A partir desta sexta-feira (5), começam as atividades no Palco Pernambuco Meu País, instalado no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, com uma noite romântica, embalada pelos sucessos de Fábio Jr. e José Augusto, os sambas de Alcione, além de Junio Barreto.
A segunda noite é aberta com a força do Maracatu Piaba de Ouro, seguida por Lucas Mamede, Tiago Iorc e encerrando em alto astral com Iza e Criolo.
A última noite é dedicada ao brega e arrocha com o projeto Meu Coração é Brega, Conde Só Brega, Toque Dez e Tierry.
Cortejos
As ruas de Caruaru também serão palco da cultura popular durante o fim de semana, com os desfiles dos Cortejos Brincantes de Pernambuco se despedindo do festival.
Participam agremiações como o Cariri Olindense e Gigante do Samba, os maracatus Pavão Dourado de Tracunhaém, Leão das Cordilheiras, Nação Porto Rico, os batalhões de bacamarte União de Cupira, 21 S.C, 56, além de bois, caboclinhos, ursos e afoxés.
Os artistas que carregam a nossa identidade têm seu espaço garantido no País das Culturas Populares, montado na Estação Ferroviária, por onde passarão nomes como o Mestre Galo Preto, Zeca do Rolete, Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo.
Descentralizados
Ainda terá muita música nos Países das Matrizes do Forró, na Casa Rosa, da Música, na Estação Ferroviária, e da Música Instrumental, na Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Caruaru também contará com polos descentralizados, no Alto do Moura, com ações de teatro, literatura e shows de Mazurca do Alto do Moura, Bia Marinho e Silvério Pessoa.
O Monte Bom Jesus receberá espetáculos infantis e apresentações musicais da Banda de Pífanos Zé do Estado, Cubana Rasta e Marcelo Santana.
Confira a programação completa:
Quinta-feira (4/9)
Orí Cia. de Dança
Trupe Vivarte
Pernaltas da Trupe, da ASSARTIC
Performance de Charlene dos Santos e Guilherme Milleron
Som na Rural
Participação do Boi Tira Teima (representando a cultura de Caruaru e celebrando o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco)
Sexta-feira (5/9)
18h30 Espetáculo Pernambuco Meu País
19h20 Junio Barreto
20h50 José Augusto
22h40 Fábio Jr
00h30 Alcione
Som na Rural com DJ Vibra (nos intervalos)
Sábado (6/9)
18h30 - Maracatu Piaba de Ouro
19h20 - Lucas Mamede
20h50 - Tiago Iorc
22h40 - Criolo
00h30 - Iza
Som na Rural com DJ Nadejda (nos intervalos)
Domingo (7/9)
]16h40 - Meu Coração é Brega, com Banda Bandida, Ovelha Negra, Sedutora, Amigas do Brega
19h50 - Conde
21h40 - Toque Dez
23h30 - Tierry
Som na Rural com DJ Kananda (nos intervalos)