Festival Pernambuco Meu País encerra em Caruaru, com Alcione, Iza e mais; confira programação

Última edição da inerência em 2025 terá 18 polos pela cidade, incluindo atrações como Tiago Iorc, Criolo, Iza, Tierry e Conde Só Brega

O Festival Pernambuco Meu País encerra sua circulação pelo estado neste fim de semana, em Caruaru no Agreste, até o domingo O7).

Entre as atrações do palco principal estão nomes como Alcione, Fábio Jr, Tiago Iorc, Criolo, Iza, Tierry e Conde Só Brega.

São mais de 150 atividades, espalhadas por 18 polos, com ações de gastronomia, artes circenses, artes visuais, artesanato, audiovisual, dança, design, moda, fotografia, literatura e teatro.

O festival começa nesta quinta (4), com a chegada da Trupe Pernambuco Meu País, com a presença do Boi Tira Teima, diplomado Patrimônio Vivo de Pernambuco neste ano.

Palco Pernambuco Meu País

A partir desta sexta-feira (5), começam as atividades no Palco Pernambuco Meu País, instalado no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, com uma noite romântica, embalada pelos sucessos de Fábio Jr. e José Augusto, os sambas de Alcione, além de Junio Barreto.

A segunda noite é aberta com a força do Maracatu Piaba de Ouro, seguida por Lucas Mamede, Tiago Iorc e encerrando em alto astral com Iza e Criolo.

A última noite é dedicada ao brega e arrocha com o projeto Meu Coração é Brega, Conde Só Brega, Toque Dez e Tierry.

Cortejos

As ruas de Caruaru também serão palco da cultura popular durante o fim de semana, com os desfiles dos Cortejos Brincantes de Pernambuco se despedindo do festival.

Participam agremiações como o Cariri Olindense e Gigante do Samba, os maracatus Pavão Dourado de Tracunhaém, Leão das Cordilheiras, Nação Porto Rico, os batalhões de bacamarte União de Cupira, 21 S.C, 56, além de bois, caboclinhos, ursos e afoxés.

Os artistas que carregam a nossa identidade têm seu espaço garantido no País das Culturas Populares, montado na Estação Ferroviária, por onde passarão nomes como o Mestre Galo Preto, Zeca do Rolete, Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo.

Descentralizados

Ainda terá muita música nos Países das Matrizes do Forró, na Casa Rosa, da Música, na Estação Ferroviária, e da Música Instrumental, na Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Caruaru também contará com polos descentralizados, no Alto do Moura, com ações de teatro, literatura e shows de Mazurca do Alto do Moura, Bia Marinho e Silvério Pessoa.

O Monte Bom Jesus receberá espetáculos infantis e apresentações musicais da Banda de Pífanos Zé do Estado, Cubana Rasta e Marcelo Santana.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (4/9)

Orí Cia. de Dança

Trupe Vivarte

Pernaltas da Trupe, da ASSARTIC

Performance de Charlene dos Santos e Guilherme Milleron

Som na Rural

Participação do Boi Tira Teima (representando a cultura de Caruaru e celebrando o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco)

Sexta-feira (5/9)

18h30 Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 Junio Barreto

20h50 José Augusto

22h40 Fábio Jr

00h30 Alcione

Som na Rural com DJ Vibra (nos intervalos)

Sábado (6/9)

18h30 - Maracatu Piaba de Ouro

19h20 - Lucas Mamede

20h50 - Tiago Iorc

22h40 - Criolo

00h30 - Iza

Som na Rural com DJ Nadejda (nos intervalos)

Domingo (7/9)

]16h40 - Meu Coração é Brega, com Banda Bandida, Ovelha Negra, Sedutora, Amigas do Brega

19h50 - Conde

21h40 - Toque Dez

23h30 - Tierry

Som na Rural com DJ Kananda (nos intervalos)

