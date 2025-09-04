fechar
Cultura | Notícia

Escuta pública abre espaço para população ajudar a modernizar a Lei do Carnaval

A campanha "Cabe Todo Mundo no Carnaval" vai receber ideias da população para implantar na Lei do Carnaval, o objetivo é modernizar a festa

Por Anaís Coelho Publicado em 04/09/2025 às 15:34
Trote do Elefante de Olinda
Trote do Elefante de Olinda - MARLON DIEGO

Clique aqui e escute a matéria

A campanha “Cabe Todo Mundo no Carnaval” vai realizar uma escuta pública para ouvir foliões, agremiações, trabalhadores informais, moradores e visitantes, para modernizar a Lei do Carnaval, em vigor há mais de 20 anos.

O objetivo da campanha é garantir que a legislação acompanhe os novos tempos e responda melhor às demandas da maior festa da cidade.

As ideias e opiniões são recebidas por um formulário online. E neste domingo (7), data que começam as prévias carnavalescas, acontece uma mobilização para incentivar as pessoas a participarem.

Leia Também

Processo de idealização

O processo seguirá com audiências públicas que vão reunir a população, os representantes culturais e os trabalhadores. Os encontros serão usados para debates e formulação de ideias e devem acontecer até o fim de novembro.

A vereadora de Olinda, Eugênia Lima, criou a ação e diz que o objetivo é que todos tenham voz para realizar um carnaval de organização e fortalecer os trabalhadores do período.

“A lei que rege o nosso carnaval precisa refletir os desafios atuais e os sonhos de quem faz a festa acontecer. O carnaval de Olinda não é só uma festa que acontece durante quatro dias, ele movimenta a cidade o ano inteiro e precisa de uma política pública permanente", afirma a vereadora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Morre estilista Giorgio Armani, aos 91 anos
LUTO

Morre estilista Giorgio Armani, aos 91 anos
Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?
LUTO

Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?

Compartilhe

Tags