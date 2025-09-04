Escuta pública abre espaço para população ajudar a modernizar a Lei do Carnaval
A campanha "Cabe Todo Mundo no Carnaval" vai receber ideias da população para implantar na Lei do Carnaval, o objetivo é modernizar a festa
A campanha “Cabe Todo Mundo no Carnaval” vai realizar uma escuta pública para ouvir foliões, agremiações, trabalhadores informais, moradores e visitantes, para modernizar a Lei do Carnaval, em vigor há mais de 20 anos.
O objetivo da campanha é garantir que a legislação acompanhe os novos tempos e responda melhor às demandas da maior festa da cidade.
As ideias e opiniões são recebidas por um formulário online. E neste domingo (7), data que começam as prévias carnavalescas, acontece uma mobilização para incentivar as pessoas a participarem.
Processo de idealização
O processo seguirá com audiências públicas que vão reunir a população, os representantes culturais e os trabalhadores. Os encontros serão usados para debates e formulação de ideias e devem acontecer até o fim de novembro.
A vereadora de Olinda, Eugênia Lima, criou a ação e diz que o objetivo é que todos tenham voz para realizar um carnaval de organização e fortalecer os trabalhadores do período.
“A lei que rege o nosso carnaval precisa refletir os desafios atuais e os sonhos de quem faz a festa acontecer. O carnaval de Olinda não é só uma festa que acontece durante quatro dias, ele movimenta a cidade o ano inteiro e precisa de uma política pública permanente", afirma a vereadora.
