Cultura | Notícia

Horóscopo 27/08: As finanças recebem energia positivas! Dia ideal para mudanças de negócios

Sua jornada de trabalho será bem sucedida se você se aventurar em projetos audaciosos. Sua criatividade e seu podem atrair pessoas

Por Aisha Vitória Publicado em 26/08/2025 às 17:25
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sua jornada de trabalho será bem sucedida se você se aventurar em projetos audaciosos. Sua criatividade está em alta, assim como seu poder de atrair pessoas.

A Lua em Escorpião está a seu favor, desperte a paixão e apimente sua vida amorosa.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 58, 41, 49

Touro

Hoje, a responsabilidade será sua força no trabalho, Touro! Seja produtivo, mas deixe espaço para a família.

À noite, a Lua em Escorpião dá destaque às relações. Para os solteiros, um ficante pode se tornar algo mais; para os comprometidos, a conexão se fortalece!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 17, 42, 51

Gêmeos

O dia começa com disposição para tarefas e contatos. Seu charme e sorte estão em alta!

À noite, cuide da saúde e aproveite seu magnetismo para atrair amor. Adie compromissos superficiais.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 43, 38, 02

Câncer

As finanças recebem energia positivas! Dia ideal para mudanças de negócios. No lar, foco em tarefas rotineiras para estar tudo ok!

A Lua dá um charme extra na vida amorosa. Se está solteiro, é hora de encontrar um novo romance!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 46, 54, 19

Leão

Deixe sua habilidade de comunicação brilhar no trabalho e surpreenda a todos. Aproveite o impulso de Vênus e Plutão para melhorar suas parcerias.

Se liga na conquista: seu jeito descontraído vai encantar!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 36, 09, 20

Virgem

Dia de mergulhar no trabalho com estratégias secretas e aproveitar a segurança financeira.

A noite promete descontração na vida amorosa, então não seja tímido! Experimente novidades com quem ama.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 18, 43, 16

Libra

As amizades brilham hoje, apesar de pequenos atritos. Aproveite o dia para ser proativo nas tarefas e cuidar de seus interesses.

À noite, o foco muda para finanças, com boas energias. Inicie a paquera, pois tem altas chances de sucesso!

  • Cor: PINK
  • Palpite: 42, 04, 31

Escorpião

Bom dia para contar com o apoio da família e impulsionar sua carreira.

Depois, prepare-se para um aumento de energia com a entrada da Lua em Escorpião, trazendo um impulso para o amor. Use seus pontos fortes para encantar!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 37, 30, 46

Sagitário

Descubra a coragem para sair da zona de conforto hoje! Ótimo dia para experimentar novas abordagens na vida profissional, com foco na comunicação e interação. No amor, aproveite para conquistar ou reacender a chama!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 53, 24, 42

Capricórnio

Use a intuição para lidar com suas finanças e busque novas oportunidades de trabalho. Mesmo na correria, o astral leve favorece amizades e relacionamentos. No amor, foco nos pontos em comum eleva a sintonia.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 02, 43, 25

Aquário

Inicie seu dia expandindo saberes. Trabalho em equipe rende mais hoje e sua força de vontade brilha forte.

À noite, a popularidade te põe em evidência, então capriche na produção. No amor, harmonia ao deixar diferenças de lado.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 14, 15

Peixes

Seus planos de trabalho irão brilhar, mas mantenha-os em segredo. Algumas mudanças podem ocorrer, mas serão positivas se fizer a sua parte.

A produtividade cresce em tarefas individuais. À noite, prepare-se para o romance. Amores à distância podem se tornar realidade!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 57, 45, 27

