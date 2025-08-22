Festival da Cerveja Artesanal movimenta Olinda com shows, gastronomia e esquema especial de trânsito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece entre os dias 22 e 24 de agosto, na Praça do Carmo, com expectativa de reunir 60 mil pessoas

Olinda recebe, a partir desta sexta-feira (22), mais uma edição do Festival da Cerveja Artesanal, que segue até o domingo (24) na Praça do Carmo.

O evento promete reunir cerca de 60 mil pessoas ao longo de três dias, com uma programação que alia música, gastronomia e degustação de rótulos produzidos em Pernambuco, celebrando a cultura cervejeira local.

Destaques da programação

Entre os destaques da programação está o Cozinha Show, espaço interativo dedicado à gastronomia, funcionando na sexta e no sábado das 14h às 16h, e no domingo das 13h às 15h15.

Já no palco principal, a partir das 16h30, artistas e bandas garantem a trilha sonora do festival.

O evento é promovido pela Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais) e conta com apoio da Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.

Alteração no trânsito e segurança reforçada

Além das atrações, a Prefeitura montou um esquema especial de trânsito, limpeza e segurança para garantir a organização do evento.

Quem trafega pela Avenida Liberdade em direção ao Carmo deverá utilizar desvio pela Rua do Bonfim, no trecho entre a FOCCA e a Casbah.

Na área de segurança, a Guarda Municipal atuará com reforço de efetivo, enquanto drones e câmeras farão o monitoramento aéreo e em solo.

Já na limpeza, equipes de varrição, coletores volantes, tonéis de descarte e carros compactadores estarão de prontidão para manter os espaços organizados.

Programação musical

Sexta (22/08)

13h às 16h – Aula Show

16h30 – DJ Ari Falcão

17h – Forró do Macaco

19h – DJ Ari Falcão (retorno)

19h30 – Gangga

21h30 – DJ Ari Falcão (retorno)

22h – Sambarrasta

00h – Encerramento

Sábado (23/08)

13h às 16h – Aula Show

16h30 – DJ Neto

17h – Urêa

19h – DJ Neto (retorno)

19h30 – Dunas do Barato

21h30 – DJ Neto (retorno)

22h – ODB

00h – Encerramento

Domingo (24/08)

13h às 15h15 – Aula Show

15h15 – Apresentação de Maracatu

15h30 – DJ Babilônia

16h – Eduardo Rossi

17h – DJ Babilônia (retorno)

17h30 – Malakoff

18h – DJ Babilônia (retorno)

