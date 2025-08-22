Festival da Cerveja Artesanal movimenta Olinda com shows, gastronomia e esquema especial de trânsito
Evento acontece entre os dias 22 e 24 de agosto, na Praça do Carmo, com expectativa de reunir 60 mil pessoas
Olinda recebe, a partir desta sexta-feira (22), mais uma edição do Festival da Cerveja Artesanal, que segue até o domingo (24) na Praça do Carmo.
O evento promete reunir cerca de 60 mil pessoas ao longo de três dias, com uma programação que alia música, gastronomia e degustação de rótulos produzidos em Pernambuco, celebrando a cultura cervejeira local.
Destaques da programação
Entre os destaques da programação está o Cozinha Show, espaço interativo dedicado à gastronomia, funcionando na sexta e no sábado das 14h às 16h, e no domingo das 13h às 15h15.
Já no palco principal, a partir das 16h30, artistas e bandas garantem a trilha sonora do festival.
O evento é promovido pela Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais) e conta com apoio da Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.
Alteração no trânsito e segurança reforçada
Além das atrações, a Prefeitura montou um esquema especial de trânsito, limpeza e segurança para garantir a organização do evento.
Quem trafega pela Avenida Liberdade em direção ao Carmo deverá utilizar desvio pela Rua do Bonfim, no trecho entre a FOCCA e a Casbah.
Na área de segurança, a Guarda Municipal atuará com reforço de efetivo, enquanto drones e câmeras farão o monitoramento aéreo e em solo.
Já na limpeza, equipes de varrição, coletores volantes, tonéis de descarte e carros compactadores estarão de prontidão para manter os espaços organizados.
Programação musical
Sexta (22/08)
13h às 16h – Aula Show
16h30 – DJ Ari Falcão
17h – Forró do Macaco
19h – DJ Ari Falcão (retorno)
19h30 – Gangga
21h30 – DJ Ari Falcão (retorno)
22h – Sambarrasta
00h – Encerramento
Sábado (23/08)
13h às 16h – Aula Show
16h30 – DJ Neto
17h – Urêa
19h – DJ Neto (retorno)
19h30 – Dunas do Barato
21h30 – DJ Neto (retorno)
22h – ODB
00h – Encerramento
Domingo (24/08)
13h às 15h15 – Aula Show
15h15 – Apresentação de Maracatu
15h30 – DJ Babilônia
16h – Eduardo Rossi
17h – DJ Babilônia (retorno)
17h30 – Malakoff
18h – DJ Babilônia (retorno)