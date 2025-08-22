Horóscopo 23/08: Hoje sua disposição brilha e sua energia estará em alta para projetos pessoais, trabalho e diversão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Lua em Virgem acorda seu lado ambicioso! Embora o trabalho demande cuidado e foco, respire fundo, o astral melhorará em um piscar de olhos

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é dia de mergulhar no trabalho e colocar a vida em ordem com muita energia! Cuidado com as palavras ao se comunicar e aproveite para cuidar mais da sua saúde.

No amor, sem pressa é a melhor estratégia. Mantenha a calma, tudo está caminhando bem!

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 23, 32, 06

Touro

Hoje a Lua brilha por ti, trazendo disposição, criatividade, e soluções para problemas! Pela manhã, mantenha-se realista financeiramente.

Depois, permita-se encantar e ser encantado. Expectativa de um dia cheio de romantismo. Mantenha a confiança e vibre positivamente!

Cor: PINK

PINK Palpite: 31, 23, 24

Gêmeos

Inicie o sábado com energia para colocar tudo em ordem! Pode haver alguns desafios familiares, mas mantenha o foco, principalmente se trabalha em casa.

Fique alerta para surpresas do passado e controle o ciúme no relacionamento.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 36, 46, 09

Câncer

Início de fim de semana com a comunicação em alta. Aproveite para se conectar e trocar ideias com os amigos. Fique atento com fofocas no serviço. Use sua lábia para resolver quaisquer atritos amorosos.

Cor: MAGENTA

MAGENTA Palpite: 39, 36, 21

Leão

Ótimo dia para identificar bons negócios, dar um impulso na carreira ou vislumbrar aumento financeiro. Mas, cuidado com projetos suspeitos.

À noite, controle o ciúme para garantir o sucesso na paquera. Moderar o apego fortalece os laços amorosos!

Cor: BEGE

BEGE Palpite: 05, 33, 60

Virgem

Hoje sua disposição brilha e sua energia estará em alta para projetos pessoais, trabalho e diversão! Persevere com paciência para tarefas de foco. Aproveite a confiança na paquera e nos encontros amorosos.

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 22, 04, 32

Leia Também Show de Priscila Senna terá reforço em segurança, trânsito e limpeza no Marco Zero

Libra

Comece o fim de semana confiando em sua intuição. Astral ideal para trabalhos individuais e planos de viagem com atenção extra.

No amor, prepare-se para surpresas na intimidade. Se solteiro, seu charme misterioso pode atrair uma nova paixão.

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 47, 54, 38

Escorpião

A Lua em Virgem promove conexões poderosas! Aproveite para trocar ideias e firmar parcerias no trabalho e sinta a energia positiva com os amigos.

O amor está protegido pelas estrelas, tornando as relações mais fortes.

Cor: LILÁS

LILÁS Palpite: 40, 13, 31

Sagitário

A Lua em Virgem acorda seu lado ambicioso! Embora o trabalho demande cuidado e foco, respire fundo, o astral melhorará em um piscar de olhos.

Sua popularidade está pronta para decolar e conexões inesperadas podem surgir. No amor, estabilidade à vista.

Cor: VERDE

VERDE Palpite: 04, 15, 40

Capricórnio

A Lua traz ânimo para aprender e fazer contatos. Direcione essa energia para o trabalho e surpreenda-se com os resultados! Pode ser difícil focar no início mas termine o dia com um sorriso. Seu charme está a mil, perfeito para conquistar alguém especial.

Cor: ROXO

ROXO Palpite: 39, 45, 27

Aquário

O sábado traz mudanças e surpresas que requerem adaptação. É a hora para reflexão, ajustes e até encerramento de ciclos. Seja cauteloso: seu lado sensual pode gerar atritos. Mantenha a paz!

Cor: VIOLETA

VIOLETA Palpite: 21, 03, 12

Peixes

Relacionamentos em destaque neste final de semana! Aproveite para fortalecer contatos profissionais e lidar com conflitos.

À noite, prepare-se para bons momentos no amor, graças à proteção das estrelas. Mantenha a calma, pois o atrito inicial do dia passará rapidamente