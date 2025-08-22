fechar
Horóscopo 23/08: Hoje sua disposição brilha e sua energia estará em alta para projetos pessoais, trabalho e diversão

A Lua em Virgem acorda seu lado ambicioso! Embora o trabalho demande cuidado e foco, respire fundo, o astral melhorará em um piscar de olhos

Por Aisha Vitória Publicado em 22/08/2025 às 13:46
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje é dia de mergulhar no trabalho e colocar a vida em ordem com muita energia! Cuidado com as palavras ao se comunicar e aproveite para cuidar mais da sua saúde.

No amor, sem pressa é a melhor estratégia. Mantenha a calma, tudo está caminhando bem!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 23, 32, 06

Touro

Hoje a Lua brilha por ti, trazendo disposição, criatividade, e soluções para problemas! Pela manhã, mantenha-se realista financeiramente.

Depois, permita-se encantar e ser encantado. Expectativa de um dia cheio de romantismo. Mantenha a confiança e vibre positivamente!

  • Cor: PINK
  • Palpite: 31, 23, 24

Gêmeos

Inicie o sábado com energia para colocar tudo em ordem! Pode haver alguns desafios familiares, mas mantenha o foco, principalmente se trabalha em casa.

Fique alerta para surpresas do passado e controle o ciúme no relacionamento.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 36, 46, 09

Câncer

Início de fim de semana com a comunicação em alta. Aproveite para se conectar e trocar ideias com os amigos. Fique atento com fofocas no serviço. Use sua lábia para resolver quaisquer atritos amorosos.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 39, 36, 21

Leão

Ótimo dia para identificar bons negócios, dar um impulso na carreira ou vislumbrar aumento financeiro. Mas, cuidado com projetos suspeitos.

À noite, controle o ciúme para garantir o sucesso na paquera. Moderar o apego fortalece os laços amorosos!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 05, 33, 60

Virgem

Hoje sua disposição brilha e sua energia estará em alta para projetos pessoais, trabalho e diversão! Persevere com paciência para tarefas de foco. Aproveite a confiança na paquera e nos encontros amorosos.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 22, 04, 32

Libra

Comece o fim de semana confiando em sua intuição. Astral ideal para trabalhos individuais e planos de viagem com atenção extra.

No amor, prepare-se para surpresas na intimidade. Se solteiro, seu charme misterioso pode atrair uma nova paixão.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 47, 54, 38

Escorpião

A Lua em Virgem promove conexões poderosas! Aproveite para trocar ideias e firmar parcerias no trabalho e sinta a energia positiva com os amigos.

O amor está protegido pelas estrelas, tornando as relações mais fortes.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 40, 13, 31

Sagitário

A Lua em Virgem acorda seu lado ambicioso! Embora o trabalho demande cuidado e foco, respire fundo, o astral melhorará em um piscar de olhos.

Sua popularidade está pronta para decolar e conexões inesperadas podem surgir. No amor, estabilidade à vista.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 04, 15, 40

Capricórnio

A Lua traz ânimo para aprender e fazer contatos. Direcione essa energia para o trabalho e surpreenda-se com os resultados! Pode ser difícil focar no início mas termine o dia com um sorriso. Seu charme está a mil, perfeito para conquistar alguém especial.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 39, 45, 27

Aquário

O sábado traz mudanças e surpresas que requerem adaptação. É a hora para reflexão, ajustes e até encerramento de ciclos. Seja cauteloso: seu lado sensual pode gerar atritos. Mantenha a paz!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 21, 03, 12

Peixes

Relacionamentos em destaque neste final de semana! Aproveite para fortalecer contatos profissionais e lidar com conflitos.

À noite, prepare-se para bons momentos no amor, graças à proteção das estrelas. Mantenha a calma, pois o atrito inicial do dia passará rapidamente

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 51, 22, 32

