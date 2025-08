Mulheres do Hip Hop promovem conferência livre neste sábado (2), no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com música, grafite e discussão política, conferência do Hip Hop feminino define representantes de Pernambuco para etapa nacional em Brasília

Clique aqui e escute a matéria

A Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop em Pernambuco (FNMH2PE) realiza, neste sábado (2), a conferência livre "Mulheres do Hip Hop PE em Movimento: por direitos, igualdade e participação". O evento acontece às 13h, no Sindicato dos Professores de Pernambuco (Sinpro), bairro de Santo Amaro, no Recife.

Voltada para artistas, produtoras, grafiteiras e demais mulheres ligadas aos cinco elementos do hip hop, a conferência propõe a construção de propostas para políticas públicas e a escolha de até três representantes para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, marcada para setembro, em Brasília.

Evento tem debate político e apresentações artísticas

A programação inclui rodas de conversa, eleição de delegadas e intervenções culturais com nomes como Majesgab, Agô MC, Fly Mama, MC Joana, Fabidonas, Flor de Pernambuco e DJ Renna. Também haverá exposição de grafite com obras de Nathê Ferreira, Floor Amarela e Tati Naara, entre outras artistas visuais.

"Vamos reunir mulheres do hip hop de várias áreas para trocar ideias, escutar umas às outras e construir propostas que falem de nossa realidade", conta a rapper Fabidonas, integrante da frente. "A gente usa o hip hop como ferramenta de resistência e luta. Se a gente não ocupar esse espaço, outras pessoas vão decidir por nós, mas é a gente que está na base que sabe o que precisa melhorar", complementa.

Interior do estado também recebe a conferência



No dia 10 de agosto, a FNMH2PE realiza nova conferência em Caruaru, no Agreste, com o tema "Hip Hop do interior em movimento: mulheres por igualdade e contra a violência de gênero". O encontro será na sede da Secretaria Municipal da Mulher, também a partir das 13h.

Etapa nacional da conferência reúne propostas de todo o país

As conferências livres integram o processo de mobilização para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada de 29 de setembro a 1º de outubro, em Brasília.

Com o tema "Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas", o encontro reunirá delegadas eleitas em etapas estaduais, municipais e livres para formular a Plataforma das Mulheres, documento que define as prioridades das políticas públicas voltadas ao enfrentamento das desigualdades de gênero no país.

O número de delegadas eleitas em cada conferência varia de acordo com o total de participantes: é possível escolher uma representante com até 50 pessoas, duas com 51 ou mais e até três com mais de 101 inscritas, reforçando a importância da ampla participação popular no processo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC