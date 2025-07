Câmara analisa proposta para tornar Bienal do Livro patrimônio imaterial do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto de lei propõe o reconhecimento oficial do evento literário como expressão cultural da cidade; proposta avança na Câmara Municipal

A Câmara Municipal do Recife analisa um projeto de lei que propõe reconhecer a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.

A proposta, de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), tramita sob o número 158/2025 e já obteve parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Se for aprovada em plenário, passa a ter força de lei.

A justificativa da autora é que a Bienal exerce papel relevante na cena cultural local, especialmente no campo da literatura.

O evento é realizado há mais de duas décadas no estado e reúne editoras, autores, leitores e profissionais do setor em uma programação voltada à difusão do livro e da leitura.

Justificativas da proposta

Para a vereadora, a Bienal “contribui de forma decisiva para a preservação e promoção das expressões culturais e identitárias da região”.

Segundo ela, o evento também favorece a visibilidade de autores locais: “É um espaço em que autoras e autores locais têm a oportunidade de dialogar com o público, de fortalecer sua produção e de inserir-se em um cenário mais amplo de reconhecimento artístico e literário”.

Ainda de acordo com a parlamentar, o caráter formativo do evento justifica o reconhecimento. “Ela participa ativamente dos processos de educação, cidadania e construção crítica do conhecimento. Essa função educacional torna-se ainda mais valiosa em contextos de desigualdade de acesso à Cultura e à leitura”, disse.

Participação social e alcance

O texto do projeto também sustenta que a Bienal mobiliza diferentes públicos, como escolas, instituições culturais e a comunidade em geral, o que, na avaliação da autora, reforça seu vínculo com a cidade.

A proposta ainda será votada em plenário. Caso aprovada, o evento literário passará a ter o título oficial de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Não há data definida para a votação.

