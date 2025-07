XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco comemora 30 anos e aposta em novo formato acessível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os dias 3 e 12 de outubro, evento literário será realizado no Centro de Convenções e promete recorde de público; confira detalhes!

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco já tem data marcada: acontece de 3 a 12 de outubro de 2025 no Centro de Convenções de Pernambuco.

Considerada o terceiro maior evento literário do Brasil, a edição deste ano celebra três décadas de existência com o tema “Ler é sentir cada palavra”.

Pela primeira vez, a própria feira será homenageada. Com o subtítulo “30 anos em estado de poesia”, a proposta é valorizar sua trajetória e reforçar a leitura como uma experiência sensorial, afetiva e acessível a todos.

Uma verdadeira cidade da leitura

Com a ideia de transformar o espaço em uma “Cidade da Bienal”, o evento reunirá editoras, autores independentes, agentes literários, influenciadores e leitores de todas as idades. A programação será voltada para crianças, jovens e adolescentes, com experiências interativas e atividades culturais ao longo dos dez dias.

Professores também terão destaque na agenda. Um ciclo de palestras sobre educação será oferecido, com foco na formação de leitores críticos desde a infância.

Presenças confirmadas e expectativas em alta

Entre os convidados já confirmados está Paulo Ratz, criador do projeto “Livraria em Casa”, que soma mais de 600 mil seguidores nas redes sociais. Conhecido por unir humor e literatura, Paulo é um dos nomes mais influentes quando o assunto é aproximar os jovens do hábito de ler.

A organização também promete um espaço infantil ainda maior, com atividades específicas para incentivar o gosto pelos livros desde cedo. Outros nomes e editoras nacionais devem ser anunciados em breve.

A última edição, realizada em 2023, contou com 160 expositores, mais de 120 lançamentos de livros, 300 atividades culturais e um impacto econômico superior a R$ 18 milhões. No digital, o evento gerou mais de 5 milhões de impressões, 63 mil curtidas e 2 mil comentários. A expectativa agora é superar esses números e consolidar a Bienal como um dos principais eventos culturais do país.

Com incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, o evento possui patrocínio premium da Petrobras e realização assinada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções.