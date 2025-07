Rapper Oruam é transferido para penitenciária de membros do Comando Vermelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor foi enviado para a Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, ainda na noite em que se entregou à polícia

O rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido por Oruam, foi transferido para o presídio Bangu 3A, onde os integrantes do Comando Vermelho cumprem pena. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação na manhã desta quarta-feira (23), e acrescentou que ele está preso em cela individual.

Oruam está em complexo prisional do Comando Vermelho



Indiciado por sete crimes, o cantor se entregou à polícia na noite de terça-feira (22). A transferência para a Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, aconteceu pouco após a prisão. A Seap não informou o que motivou essa troca.

Nessa unidade prisional, estão encarcerados membros do CV como Criam de Belford Roxo, Choque, My Thor, Léo Barrão e outros criminosos, tidos como integrantes da chefia da facção. Vale ressaltar que Oruam é filho de Marcinho VP, considerado líder do Comando Vermelho.

Veja os crimes pelos quais Oruam foi indiciado

Tráfico de drogas

Associação ao tráfico

Desacato

Resistência qualificada

Ameaça

Lesão corporal

Dano qualificado



