Oruam foi preso? Saiba por que o rapper teve prisão preventiva decretada

A Justiça do Rio de Janeiro expediu, nesta terça-feira (22), o mandado de prisão preventiva contra o rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno.

O cantor, que já havia sido detido em fevereiro deste ano por suspeita de favorecimento pessoal, voltou a ser alvo da polícia após um episódio de confronto com agentes na noite da última segunda-feira (21), no bairro do Joá, zona oeste da capital fluminense.

Por que Oruam foi preso?

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Oruam teria escondido um adolescente de 17 anos foragido, conhecido como Menor Piu, e incitado ataques aos policiais que tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão.

O menor é suspeito de envolvimento em roubos de veículos e seria segurança do traficante Doca, ligado ao Comando Vermelho e apontado como chefe do tráfico no Complexo da Penha.

De acordo com a polícia, os agentes esperaram o menor sair da casa de Oruam para realizar a abordagem. Durante a ação, o rapper teria feito postagens nas redes sociais convocando ajuda: "Quem tiver de moto brota no Joá", escreveu. Após a apreensão do menor, Oruam e outras pessoas teriam atacado os agentes com pedras, ferindo um dos policiais.

O que disse a Polícia

A PCERJ afirmou ainda que um dos envolvidos correu para dentro da casa, o que forçou a entrada dos policiais no imóvel.

Ele foi autuado em flagrante por crimes como desacato, lesão corporal e associação para o tráfico. Oruam e outros suspeitos fugiram do local e, segundo a polícia, continuaram as ameaças por meio das redes sociais.

Esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante do Comando Vermelho é localizado na residência do rapper. Até o momento, não há confirmação se Oruam já foi formalmente indiciado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do artista.

Quem é o rapper Oruam?

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho (CV), atualmente preso em penitenciária federal.

O artista ganhou destaque na cena do rap nacional nos últimos anos, acumulando milhões de visualizações nas plataformas de streaming e redes sociais.

* A matéria tem informações do Estadão Conteúdo.

