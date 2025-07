Com show marcado em Jaboatão, rapper Oruam diz que vai se entregar à polícia após ter prisão decretada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, afirmou nesta terça-feira (22) que pretende se entregar à polícia, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. A declaração ocorre dias antes de um show agendado para a próxima sexta-feira (25), na casa de eventos Lounge Music, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

A prisão do cantor foi decretada após um episódio de confronto com a polícia ocorrido na última segunda-feira (21), no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o rapper teria escondido um adolescente foragido da Justiça e teria usado das redes sociais incitado ataques aos policiais com o objetivo de impedir a atuação dos agentes. Durante a abordagem, Oruam e outras pessoas teriam atirado pedras contra os policiais, ferindo um deles.

Crimes investigados e confronto com a polícia



O adolescente escondido, conhecido como “Menor Piu”, é suspeito de envolvimento com o tráfico e de ser segurança de um dos chefes do Comando Vermelho. Durante a operação, Oruam teria publicado nas redes sociais: “Quem tiver de moto brota no Joá”, incitando a presença de apoiadores no local.

O artista responde por resistência, desacato, lesão corporal contra agente público, ameaça e dano ao patrimônio. Ele também é investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Rapper afirma que vai se entregar

Horas depois da repercussão, Oruam publicou um vídeo no Instagram afirmando que irá se entregar às autoridades. Pouco tempo depois, sua conta ficou fora do ar. A defesa do cantor alegou que não foram encontrados entorpecentes ou itens ilícitos na casa do artista e que houve abuso de autoridade por parte dos policiais.

Show no Grande Recife segue indefinido

O show que estava previsto para acontecer em Jaboatão dos Guararapes segue indefinido. Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (22), a 18k Produções, responsável pela organização do show no Lounge Music, informou que aguarda um posicionamento da Mainstreet, empresa que gerencia a carreira de Oruam.

“Diante do imprevisto envolvendo o artista Oruam, ainda estamos aguardando um posicionamento oficial da Mainstreet, empresa responsável pela gestão do cantor. Desde que soubemos da situação, estamos pressionando a equipe deles para obter um retorno o quanto antes. Só após esse posicionamento poderemos repassar qualquer definição sobre o evento. Pedimos um pouco de paciência e compreensão nesse momento, e garantimos que assim que tivermos novidades, todos serão informados prontamente”, diz a nota.