Artesanato com Indicação Geográfica é destaque em exposição inédita no Espaço Sebrae Economia Criativa na Fenearte 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Uma mostra inédita sobre as Indicações Geográficas (IGs) do artesanato brasileiro está em cartaz na 25ª edição da Fenearte, no Espaço Sebrae Economia Criativa.

Organizada pelo Sebrae Nacional, a exposição reúne 15 produtos reconhecidos por sua forte conexão com o território onde são produzidos, considerando aspectos como tradição, técnicas e saberes locais.

As peças escolhidas representam as 15 IGs artesanais atualmente registradas no país.

Confira a lista de Indicações Geográficas do Artesanato Brasileiro

Região Nordeste

Alagoas: IG Região das Lagoas Mundaú-Manguaba – bordado filé

Ceará: IG Alegria – peças de cerâmica; IG Jaguaribe – peças artesanais em renda filé; IG Jaguaruana – redes de dormir

Paraíba: IG Paraíba – têxteis de algodão naturalmente colorido; IG Cariri Paraibano – renda renascença

Piauí: IG Pedro II – opalas preciosas e joias artesanais de opala de Pedro II

Rio Grande do Norte: IG Caicó – bordado

Sergipe: IG Divina Pastora – renda irlandesa

Região Norte

Roraima: IG Raposa – panelas de barro

Tocantins: IG Região do Jalapão – artesanato em capim dourado

Região Centro-Oeste

Goiás: IG Pirenópolis – joias artesanais em prata

Região Sudeste

Espírito Santo: IG Goiabeiras – panelas de barro

Minas Gerais: IG Resende Costa – artesanatos têxteis produzidos por tear manual; IG São João Del Rei – peças artesanais em estanho

Entre os destaques da mostra estão uma bolsa com renda irlandesa de Divina Pastora (SE), um vaso de capim dourado do Jalapão (TO) e uma panela de barro produzida pela comunidade indígena Raposa, em Normandia (RR).

A curadoria selecionou itens emblemáticos de cada região para apresentar ao público a diversidade e a riqueza do artesanato ligado às identidades locais.

“A Indicação Geográfica é um registro coletivo e permanente dado aos produtos e serviços que têm qualidades diferenciadas em decorrência do seu território, seja por questões culturais, características específicas do meio geográfico, como altitude e matéria-prima, ou traços da cultura que desenvolvem produtos que você não encontra em nenhum outro lugar. E o artesanato é muito forte nisso”, explica Maíra Santana, gestora de Inovação e Indicações Geográficas do Sebrae Nacional.

“Temos várias produções e técnicas artesanais que são características de territórios específicos. A IG não é exclusiva para artesanato, mas cabe muito para a produção brasileira”, acrescenta.

A montagem de uma mostra exclusiva para a 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato é devido à importância do evento, considerado o maior do segmento na América Latina.

“Estamos apresentando os registros nacionais para o público da Fenearte para que as pessoas reconheçam, saibam como identificar um produto com Indicação Geográfica, consigam localizar de onde vem cada peça, entendam o que ela tem de diferente. Queremos que elas façam essa conexão de qualidade de produto, técnica artesanal e matéria-prima com o território em que ela foi registrada”, ressalta Maíra Santana.

“Alguns dos artesãos dessas IGs estão com espaço na feira, então parte dos produtos da nossa exposição vão poder ser adquiridos em outros estandes”, reforça.

Tradição e cultura

O Sebrae tem trabalhado para que mais territórios sejam reconhecidos pela sua produção artesanal no país. Atualmente, Pernambuco conta com 13 produtos em fase de estudo, com potencial para reconhecimento como Indicação Geográfica pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Quatro desses são do segmento: o artesanato de madeira de Sertânia, no Sertão; a renda renascença de Poção e o artesanato de barro de Caruaru, no Agreste; e o artesanato de barro de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte. O processo está sendo realizado em parceria entre o Sebrae/PE e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que investiram R$ 2,9 milhões na iniciativa.

Imagem de artesanatos expostos pelo Sebrae na Fenearte - Anderson Freitas/ Divulgação

“O projeto de reconhecimento de novas IGs em Pernambuco busca a valorização da identidade, da cultura produtiva e o fortalecimento da economia regional. Essa identificação aumenta o vínculo de confiança com o consumidor e busca também resguardar as particularidades dos itens, preservando o modo de fazer. É uma estratégia muito utilizada na Europa, onde já existem mais de três mil produtos com IG reconhecida, enquanto no Brasil temos somente 136”, aponta Roberta Andrade, gestora do projeto das IGs do Sebrae/PE.

A exposição de IGs do artesanato brasileiro ocupa o primeiro andar do Espaço Sebrae de Economia Criativa na 25ª Fenearte, no pavilhão do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O acesso à mostra é gratuito e segue aberto a todos os públicos até o fim da Feira, no dia 20 de julho. De segunda a sexta, o funcionamento é das 14h às 22h. Aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

SERVIÇO

Exposição das Indicações Geográficas do Artesanato Brasileiro

Espaço Sebrae Economia Criativa - Fenearte 2025

Quando: até 20 de julho - de segunda a sexta, das 14h às 22h. Sábados e domingos, das 10h às 22h.

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos à venda no link evenyx.com/25a-fenearte

Saiba como assistir aos Videocasts do JC