A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou nesta quarta-feira (2) a ordem de serviço para início das obras no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), que vai contribuir para a preservação do patrimônio histórico do Estado.



Situado no Sítio Histórico de Olinda, o museu abriga um dos acervos mais relevantes de arte moderna e contemporânea do Brasil, e contará com investimento estadual de R$ 4 milhões durante as intervenções - que serão realizadas pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

“O Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco estava fechado desde 2017; mas, agora, com recursos garantidos e ordem de serviço assinada, vamos reabrir esse importante espaço cultural. Resgatar nosso patrimônio é um trabalho feito a muitas mãos. Em breve também vamos licitar as obras para Fábrica Tacaruna. Tudo isso pensando na preservação de equipamentos tão importantes”, destacou Raquel Lyra.

Governo autoriza obra de requalificação do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco - Miva Filho / Secom

O projeto de requalificação do MAC-PE contempla uma série de intervenções estruturais e de acessibilidade, com o objetivo de garantir a conservação do prédio histórico e o pleno acesso ao seu acervo. Entre os serviços estarão restauração estrutural do prédio, instalação de elevador e plataforma para cadeirantes, adaptação de banheiros, modernização elétrica, hidráulica e da climatização. Também estão previstas nova iluminação expográfica, sistema contra incêndios, circuito de segurança e paisagismo renovado.

A secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, reforçou que essa entrega reafirma o compromisso da governadora com o patrimônio histórico. “Esperamos reabrir o museu em meados de 2026, quando o MAC-PE completa 60 anos. A requalificação vai permitir que o espaço volte a pulsar como centro de arte moderna, incentivando o turismo cultural e garantindo segurança ao acervo”, ressaltou a secretária.

“Essa obra integra um conjunto de ações da gestão Raquel Lyra que têm o compromisso de preservar o patrimônio histórico e cultural de Pernambuco e democratizar o acesso à cultura, abrindo esses espaços para os artistas pernambucanos mostrarem suas artes de diversas linguagens”, afirmou Renata Borba, presidente da Fundarpe.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também celebrou a iniciativa. “Mais obras estão chegando na nossa cidade, e essa notícia era muito aguardada pelo setor cultural”, pontuou.

História



Fundado em 1966, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) abriga mais de 4 mil obras de arte moderna e contemporânea, com nomes como Portinari, Cícero Dias, Eliseu Visconti, Di Cavalcanti, João Câmara, Burle Marx e Francisco Brennand.

O edifício, tombado e construído em 1765, já funcionou como prisão eclesiástica e hoje é símbolo da força cultural de Pernambuco.