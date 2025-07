Férias no Paço do Frevo terão shows e oficinas para crianças e famílias no Recife; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mês de julho terá programação de férias no Paço do Frevo, espaço cultural da Prefeitura do Recife, sob gestão do IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, no Bairro do Recife.

Confira a programação completa e saiba como participar.

Dia 11 de julho: Hora do Frevo recebe Orquestra do Avesso

Na quinta-feira (11), ao meio-dia, o projeto Hora do Frevo traz a Orquestra do Avesso para um concerto gratuito no térreo do museu.

O grupo, formado por músicos experientes como Jorge Neto (trompete), Debson Santos (trombone) e Fábio Bruno "Balotelli" (tuba), apresenta releituras de clássicos do Frevo e composições autorais, mantendo viva a força do ritmo que é Patrimônio da Humanidade.

Quando? 11 de julho, às 12h



11 de julho, às 12h Onde? Térreo do Paço do Frevo



Térreo do Paço do Frevo Quanto? Gratuito

Dias 12 e 13 de julho: Oficina "Mover os Sentidos" com Flaira Ferro

Imagem da cantora Flaira Ferro, que lançou o disco 'Afeto Radical' - MATHEUS MELO/DIVULGAÇÃO

Nos dias 12 e 13, às 15h, o museu oferece a oficina Mover os Sentidos, com a multiartista Flaira Ferro. A atividade mistura dança, brincadeiras corporais, improvisações e dinâmicas sensoriais para estimular percepção, autonomia e alegria, aproximando arte e infância.

Dia 12/07: crianças de 5 a 9 anos

crianças de 5 a 9 anos Dia 13/07: público de 10 a 15 anos

público de 10 a 15 anos Inscrições via Sympla (investimento de R$ 80).

Dias 17 a 19 de julho: Oficinas infantis gratuitas no projeto Frevações

Entre 17 e 19 de julho, o Paço do Frevo promove o Frevações, uma série de oficinas infantis gratuitas inspiradas no Carnaval. As atividades acontecem sempre das 15h às 17h.

Quarta, 17/07 – Criação de Castanholas Artesanais

Férias no Paço do Frevo, museu do Bairro do Recife - HUGO MUNIZ/PAÇO DO FREVO

Crianças de 6 a 12 anos vão construir castanholas com materiais simples (papelão, tampinhas, elásticos), mergulhando no ritmo contagiante do Frevo.

Inscreva-se aqui.

Quinta, 18/07 – Brincando de Blocos Líricos

Uma viagem pelos blocos líricos do Recife, com música, histórias e confecção coletiva do flabelo, símbolo dos blocos. Para crianças de 6 a 12 anos.

Inscreva-se aqui

Sexta, 19/07 – Confecção de Bonecos Gigantinhos

Crianças e adolescentes (7 a 14 anos) criam suas próprias versões em miniatura dos tradicionais bonecos gigantes do Carnaval, usando papel, tecido e tinta.

Inscreva-se aqui

Dia 26 de julho: Sábado no Paço com Frevo na Rua

Encerrando a programação de férias, o museu realiza no sábado (26), às 16h, o espetáculo Frevo na Rua: a História de um Patrimônio da Humanidade. A apresentação une música, dança e relatos históricos com a Orquestra Paranampuká e o grupo Brincantes das Ladeiras, convidando o público a viver a energia do Frevo.

Quando? 26 de julho, às 16h



Quanto? Incluso no ingresso do museu

Como participar