São João de Jaboatão dos Guararapes: confira a programação desta sexta-feira (20)

Shows de Xandy Estilizado e Internacionais do Forró animam o público nesta sexta (20) em dois polos do São João; veja programação completa

A programação de São João em Jaboatão dos Guararapes segue nesta sexta-feira (20) com atrações nos polos Curado 4 e Muribeca. As apresentações são gratuitas e começam a partir das 19h.

Nesta sexta-feira (20), dois desses polos — Curado 4 e Muribeca — concentram a agenda do ciclo junino e recebem atrações para animar o público. As apresentações começam a partir das 19h e são abertas ao público.

Além das atrações previstas para esta sexta-feira, o calendário junino da cidade se estende ao longo do mês, com atividades culturais e musicais também nos polos de Cavaleiro, Jaboatão centro, Curado 2, Marcos Freire e Parque da Cidade, em Prazeres.

Programação de Jaboatão desta sexta-feira (20)

Polo Curado 4 — Avenida Um

A partir das 19h, o Polo Curado 4 terá apresentações de:

Xameguinho Nordestino

Xandy Estilizado

Roginho

Internacionais do Forró

Polo Muribeca — em frente ao Núcleo da PM

Também a partir das 19h, o Polo Muribeca contará com os seguintes shows:

Alian Carlos

Jeanny Cris

Banda Lanjerie

Pikape de Luxo

Outros polos e datas

Além da agenda desta sexta-feira, o São João de Jaboatão conta com atrações programadas para os dias 21, 23, 24, 28 e 29 de junho em polos como:

Polo Cavaleiro — Praça Murilo Braga

Polo Jaboatão — Antigo Senai

Polo Curado 2 — Avenida Dolores Duran

Polo Marcos Freire — Quadra Poliesportiva

Polo Parque da Cidade — Prazeres

Cada polo receberá shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e grupos culturais, com a participação de artistas locais e regionais.

SJCC transmite São João de Caruaru ao vivo

Mais de 2 milhões de pessoas já acompanharam as transmissões do São João de Caruaru pelas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

As transmissões seguem nos próximos dias. A TV Jornal exibe ao vivo os shows do Pátio do Forró na TV aberta e nos canais do Youtube da TV Jornal e TV Jornal Interior.

O Portal JCPE (jc.com.br) também disponibiliza, na tela principal, todas as transmissões juninas ao vivo — tanto de canais abertos quanto conteúdos exclusivos das plataformas digitais.

Além dos shows, o portal reúne notícias sobre a programação de diversas cidades, críticas, entrevistas com artistas, informações de serviço para o público e uma seleção de receitas típicas do período junino.

