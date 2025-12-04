Morte de Esther: Dois suspeitos são indiciados por crime contra criança em São Lourenço da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia concluiu investigação do assassinato de Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, ocorrido em outubro. Um suspeito preso não foi indiciado

Um homem e uma mulher foram indiciados por suspeita de envolvimento na morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos. A Polícia Civil encerrou as investigações do crime ocorrido em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Segundo testemunhas, Esther brincava com o irmão em um campo próximo de casa, no bairro do Pixete, quando foi levada por um homem na tarde de 20 de outubro. Buscas foram realizadas, até que o corpo foi encontrado na cacimba de uma residência no dia seguinte ao desaparecimento.

Fernando Santos de Brito, que morava no imóvel, foi identificado e preso. Ele foi indiciado por homicídio no inquérito. Já Uilma Ferreira dos Santos (ex-companheira de Fernando), presa preventivamente desde 7 de novembro, foi indiciada por ocultação de cadáver.

A investigação indicou que a mulher teria participado da faxina feita para apagar vestígios da cena do crime.

Outro homem, que teria relação com Fernando, foi preso por suspeita de envolvimento no crime. Mas, ao final do inquérito, a Polícia Civil decidiu não indiciá-lo por falta de provas.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que vai decidir se concorda com o resultado ou se pede novas diligências.

Nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa para detalhar a investigação.