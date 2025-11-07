Caso Esther: presa mulher que teria limpado casa onde corpo da menina foi achado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Delegado afirma que suspeita limpou local e se desfez de objetos da vítima; luminol confirmou presença de sangue na área do crime

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na manhã desta sexta-feira (7), uma mulher suspeita de envolvimento no assassinato da criança Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo o delegado Eduardo Cavalcante, responsável pelo caso, a suspeita, identificada como Wilma, teria participado da faxina feita para apagar vestígios da cena do crime, ocorrido em São Lourenço da Mata, no dia 20 de outubro.

As perícias técnicas e digitais comprovaram que a mulher esteve presente no local, e exames com luminol identificaram resquícios de sangue. Ainda conforme o delegado, Wilma teria tido a ideia da limpeza e chegou a doar roupas e objetos pertencentes à vítima, em uma tentativa de se desfazer de provas e gerar confiança com a família.

Ainda segundo a polícia, a mulher foi citada pelos próprios investigados e teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Ela foi levada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde presta depoimento.

O delegado destacou a importância do sigilo para o andamento do caso. “A gente pede toda a colaboração para o sigilo das investigações, para poder finalizar o processo. Esperamos que, tão logo, tudo esteja esclarecido”, afirmou Eduardo Cavalcante.

Entenda o caso

Esther Isabelly, de 4 anos, desapareceu no dia 20 de outubro enquanto brincava com o irmão em um campo próximo de casa, em São Lourenço da Mata. Segundo relatos, um homem se aproximou e arrastou a menina.

Após uma noite inteira de buscas feitas por moradores e familiares, o corpo foi encontrado no dia seguinte, dentro de uma cacimba em uma casa próxima ao local do desaparecimento. As investigações seguem em andamento sob coordenação do DHPP.

Saiba a história da menina que comoveu Pernambuco e um crime ainda sem respostas

