Recife Expo Center ganha reconhecimento nacional

João Alberto traz, em sua coluna diária, os principais destaques de sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Com pouco mais de um ano de operação, o Recife Expo Center celebra a indicação como finalista do Prêmio Caio 2025, na categoria Centro de Convenções de Grande Porte da Região Nordeste. O troféu “Jacaré”, considerado o “Oscar dos Eventos” no Brasil, será entregue segunda-feira, em São Paulo. A indicação coloca o Recife Expo Center no radar nacional como referência em infraestrutura e inovação no setor de eventos.

Marcelo Canuto, João Campos, Ana Paula Vilaça e Pedro Campos na abertura da Vila Natalina, na Avenida Rio Branco - Reprodução/Instagram

ESPAÇO BRENNAND

O grande evento de hoje no Recife será a abertura da tradicional exposição de final de ano do Espaço Brennand, comandada por Neném e Maria Helene Brennand. Mostra terá como tema “Mata Paisagens, Memórias”, com homenagem a Janete Costa, arquiteta que brilhou muito na nossa cidade. Mostra terá quadros de João Câmara, Francisco Brennand, Antônio Mendes, Reynaldo Fonseca, entre outros.

VISITA

A Alepe recebeu ontem o embaixador da Grécia no Brasil, Ioannis Tzovas, acompanhado do cônsul honorário no Recife, Antônio Henrique Neuenschwander. Em reunião com a Comissão de Assuntos Internacionais, Tzovas destacou que as relações comerciais entre Brasil e Grécia ainda são modestas e têm potencial para expansão. O diplomata também manifestou otimismo quanto à possível assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia.

PREMIAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco recebeu o Selo Prata no Prêmio CNJ de Qualidade, anunciado no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O TJPE registrou crescimento de 12% na pontuação nos últimos anos. Além disso, alcançou 100% dos pontos em dois dos quatro eixos avaliados.

CIDADANIA

Ciro Bezerra, apresentador da TV Jornal, recebe, hoje, em sessão solene da Câmara Municipal, o título de Cidadão de Olinda. Foi uma proposta do vereador Saulo Holanda.

A BORDO

O luxuoso transatlântico “Regent Seven Seas Splendour”, estará no Porto do Recife no dia 12. Liese Nóbrega, da Rhema Operadora, leva agentes de viagens e jornalistas para uma visita técnica e almoço a bordo.

ELEIÇÃO

Os irmãos Gouveia já decidiram o esquema para a eleição do próximo ano. Marcelo, do Podemos, será candidato a deputado federal. Já Gustavo vai disputar novo mandato de deputado estadual e deve trocar o Solidariedade pelo Podemos.

DIAMANTE

Miley Cyrus exibiu oficialmente seu anel de noivado com Maxx Morando no tapete vermelho de “Avatar: Fogo e Cinzas”. Especialistas estimam que o diamante tenha entre 4 e 5 quilates, avaliado em até US$ 450 mil.

ODONTOLOGIA

O Brasil tem 420 mil dentistas, o maior número desses profissionais no mundo. O Conselho Federal de Odontologia defende a criação de uma prova para os recém formados nos moldes das que existem para advogados e médicos.

Mayra Rossiter e Laura Carvalho, duas figuras de muito estilo - Arquivo Pessoal

FITNESS

Camila e Eduarda Haeckel promovem a 3ª edição do Aulão Inspiração Saúde, dessa vez na Praia de Enseadinha, em Serrambi, no dia 3 de janeiro. O evento terá aulas assinadas pela Vidya,Tonus e Aera.

DESTAQUE

A sala W Premium Lounge Recife Frevo, no Aeroporto de Recife, foi eleita a Melhor Sala VIP da América Latina no ranking da World Travel Awards 2025. Evento comemorativo vai acontecer para convidados no dia 15 deste mês.

