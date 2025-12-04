Flávio Ricco: Existe mutreta e enorme irresponsabilidade no uso dos números do Ibope

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo Flávio Ricco, se antes o Ibope impedia a divulgação dos números de audiência, hoje os resultados são espalhados dia e noite

Existe mutreta e enorme irresponsabilidade no uso dos números do Ibope

Antes o Ibope se virava nos 30, para impedir a divulgação dos números de audiência antes do momento que entendia como correto. Havia até punições.

O curioso é que o acesso ainda é restrito e muito poucos, além das TVs e agências especializadas, atrevem-se ou têm condições de contratar esses serviços. Custam os olhos da cara.

No entanto, mesmo diante de conhecidas restrições e seu alto custo, esses resultados são espalhados dia e noite, sem controle ou responsabilidade alguma. E nem sempre confirmados no consolidado. Algo que, vale lembrar, também invariavelmente promove desdobramentos desagradáveis.

O que existe é uma verdadeira baderna. E na cara que no Instagram, os números divulgados chegam das próprias TVs para influenciadores, que não entendem coisa nenhuma do negócio. Não passam, isto, sim, de interesseiros, que são facilmente controlados, comprados, dirigidos ou sugestionados.

Como prova provada do crime, em toda divulgação se encontra exatamente o mesmo relatório do sistema interno das TVs, que exclui o streaming. Meio que batom na cueca. Evidente que por trás de tudo existem as jogadas escusas e um jeitinho de disfarçar maus resultados.

Ou seja, por essas e outras tão criminosas quanto, escancara-se uma cortina de mentiras, que só existe para enganar e confundir ainda mais o mercado.

Aparelho do Ibope - Reprodução Internet

TV Tudo

Lula convidado

Segundo a Presidência da República, Lula foi convidado para o evento de lançamento do canal SBT News na quinta que vem.

Ainda não há confirmação oficial da sua presença.

Hora da verdade

Desde outubro, Record e Ticiane Pinheiro conversaram e se acertaram, só restando, até agora, ela devolver o contrato assinado.

Para isso e não deixar se alongar mais, foi estabelecido um prazo limite: cinco dias.

Até compreende-se

Essa demora da Ticiane em se decidir de vez é até compreensível.

De um lado, ela já tem o marido morando no Rio e cuidando da decoração de um apartamento. Mas, por outro, tem as duas filhas com escola em São Paulo. Inclusive, a Rafaella em conclusão de curso.

O problema

Em todo esse assunto da Ticiane, torna-se necessário admitir que a Record também tem o tempo dela.

Numa dessas, ela não renovando e não se optando por uma solução caseira, será necessário sair em busca de alguém para o lugar dela.

Ticiane Pinheiro - Reprodução Instagram

Ouvido necessário

Designada por Daniela Beyruti, Lívia Borela, nova diretora de RH, terá uma atuação importante no processo de mudanças em curso no SBT.

Uma peça que será fundamental para a eficiência e agilidade dos trabalhos, tanto da informação quanto na resolução de problemas.

Especial dos especiais

Depois de correr o país, de norte a sul do país, “Caetano e Bethânia – Ao Vivo” chegará à tela da Globo como parte da programação especial de fim de ano.

O show se baseia no reencontro dos dois, após 46 anos. Vai ao ar no dia 16, às 22h25.

Caetano e Bethânia - Marcos Hermes

Está chegando

A sua vinda definitiva será só na primeira semana de janeiro, mas a direção da Band espera Guillermo Pendino para reuniões na semana que vem.

À mesa, assuntos relativos ao Artístico e Programação.

Ponto em questão

A Band, na sua audiência diária, observa crescimentos significativos a partir do “Jogo Aberto” da Renata Fan.

Mas o problema é o antes, “Bora Brasil”, que requer maiores investimentos.

Mundo em cima

Thales Calazans Souza e Maciel Oliveira, há 5 anos trabalhando no projeto, resolveram tirar do papel o filme “Opara – O Rio Vivo”, que aborda assuntos como pertencimento, abusos contra o ecossistema e exploração dos povos indígenas.

E porque ele é ator, pensaram no Carlinhos Maia para o papel de Caio, um dos principais. O convite, apesar de já existirem protestos, será formalizado.

Dubai

“Passaporte”, programa do Zeca Camargo na Times Brasil, virá com uma série gravada em Dubai, que combina cultura, estilo de vida e os bastidores de uma das cidades mais dinâmicas da economia global.

Exibições nesta sexta-feira e nas duas próximas, 12 e 19, às 22h.

Zeca Camargo - Arquivo Pessoal

Bate – Rebate

· Brendha Haddad acertou com a Record para viver Safira na série “As Sete Marias”...

· ... Os trabalhos já começaram, em externas e nos estúdios do Rio.

· A informação futebolística que a coluna tem é que o Neymar, depois de enfrentar o Juventude, vai fazer uma artroscopia no joelho...

· ... Ele fez questão de entrar, mesmo no sacrifício, nesses últimos jogos.

· Assim como Gilberto Gil, Arlindo Cruz, que nos deixou em agosto, será homenageado na 32ª edição do prêmio Multishow...

· ... O prêmio, considerado a maior celebração da música brasileira, terá, pela primeira vez, transmissão completa e ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, diretamente do Rio, dia 9, a partir das 22h30...

· ... Kenya Sade e Tadeu Schmidt na apresentação...

· ... Tadeu, que por causa do trabalho, diz não ter mais time de futebol.

· Segundo nova postagem do professor e jornalista Fernando Morgado, a TV é a maior fonte de tráfego para sites...

· ... Mas em números disparados: 42%. Praticamente a metade dos outros meios somados.

C´est fini

Dudu de Oliveira, de trabalhos como “3%” (Netflix), “Homens” (Prime Video), “Chuva Negra” (Globoplay) e “Reis” (Record), está de volta à Globo.

E já gravando participação na novela “Tres Graças”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!