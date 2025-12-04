Prestígio nos 45 anos do Shopping Recife
João Alberto traz, em sua coluna diária, os principais destaques de sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo
Clique aqui e escute a matéria
Com uma festa que reuniu os nomes de maior brilho de diversos setores da nossa sociedade, o Shopping Recife celebrou seus 45 anos com uma noite marcante no calendário pernambucano. No Parque Gourmet, nova área gastronômica, a festa também assinalou a estreia do local, recém-inaugurado, que é a primeira entrega do Masterplan, plano de expansão do shopping, um ano após o seu lançamento. O parque reúne os nomes mais relevantes da gastronomia, com chefs premiados e reconhecidos nacionalmente, como André Saburó (Sushi Yoshi), eleito duas vezes Sushiman do Ano pela Prazeres da Mesa; Pedro Godoy (Terra), que figura na lista dos 100 melhores restaurantes do país pela Revista Exame; e Biba Fernandes (Chiwake), referência na culinária peruana no Brasil.
CARDÁPIO
O menu da festa ficou por conta dos recém chegados restaurantes, que montaram ilhas especializadas com seus carros chefes. Chiwake, Toscana Forneria, Terra, Cia do Chopp, Sushi Yoshi e o Brûlée, foram os responsáveis por assinar o menu da celebração. O Zio e a Fazenda Churrascada, também inaugurados na expansão, integraram o cardápio da noite. Tudo regado a variadas bebidas.
PRAIA
Vanessa Tinoco comanda, neste fim de semana, a comemoração do seu aniversário em clima intimista, reunindo amigos e familiares na sua casa de praia, em Enseadinha. A mesa de doces leva assinatura de Lucinha Cascão, enquanto o buffet fica por conta do Le’Chaim. Para a ocasião, Vanessa escolheu look Cris Barros e beleza produzida pelo seu Trois Beauté.
FILANTROPIA
A Associação dos Amigos da Justiça, presidida por Sandra Paes Barreto, realiza no dia 17 de dezembro a ação solidária “Sertão Sem Fome”. Iniciativa busca arrecadar alimentos e promover apoio às famílias do Sertão pernambucano, mas além disso, marcará o encerramento do biênio da atual gestão.
ENCONTRO
O GERE promove, hoje, a palestra “Suape: um novo momento”, com Armando Monteiro Bisneto, diretor-presidente do complexo portuário, em almoço no Spettus Premium.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PERDA
O PT perdeu para o PCdoB, Vinicius Castelo, que tem grande potencial para ser eleito deputado estadual no próximo ano, depois de ter conseguido excelente votação como candidato a prefeito de Olinda.
QUEIMADURAS
Pesquisa do Ministério da Saúde revela que 70% dos casos com queimaduras ocorrem dentro de casa, tendo crianças (92%) e idosos (84,4%) como principais vítimas.
CONEXÃO
Silvio Costa Filho, anunciou uma hidrovia que conecta mais quatro estados brasileiros. A Nova Hidrovia do Rio São Francisco, que vai de Pirapora, Minas Gerais (MG), a Juazeiro, Bahia (BA), e Petrolina, Pernambuco (PE) para permitir o transporte de cargas do Centro-Sul ao Nordeste do país, de forma mais econômica e sustentável.
M O V I M E N T O
BOM DIA: ‘’A curiosidade é uma das forças mais transformadoras da natureza humana.” (Eduardo Carvalho)
ÁLVARO e Karla Dantas marcaram presença no Jantar do Brazil Foundation.
PRISCILA Senna realizou um sonho que já era público: gravar uma música em parceria com Anitta. Fará parte do novo álbum do “Ensaios da Anitta”.
RODRIGO Veloso está atuando como presidente da Fiepe Jovem.
ESTÁ sendo montada uma árvore de Natal no Cais José Estelita. Novidade na região.
A EDITORA da Universidade Federal de Pernambuco está comemorando seus 70 anos.
A TENDÊNCIA do verão agora são cores primárias: vermelho, amarelo e azul, usadas juntas, com toques de preto ou branco.
CARLOS Augusto e Juliana Lins celebram 20 anos de união.
ANTÔNIO Peçanha atuando como presidente do Pernambuco Centro de Convenções.
ANIVERSÁRIOS
Adriana Pires, Alberto Nicodemus Lopes Filho, Carlos André Pimentel, Dani Carvalho, Djanira Sotero, Fernando Albuquerque, Guilherme Eustachio, Joaquim Branco, Lenice Santos, Luiz Montenegro, Paulo Roberto de Barros e Silva, Phelipe Rodrigues, Roberto Arruda, Rosane Galvão, Rubens Oliveira Júnior, Tereza Castelo Branco, Tininha da Fonte e Veronique Dansot.