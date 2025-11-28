'Dei um tiro e sai correndo', diz esposa de juiz baleado, em depoimento à polícia
Maria Natália da Silva Tavares teve a prisão decretada por tentativa de homicídio. Ela contou que foi empurrada durante discussão com magistrado
A esposa do juiz Carlos Eduardo Mathias, de 51 anos, afirmou que atirou nele após ser empurrada durante discussão na casa deles, no município de Ouricuri, Sertão de Pernambuco. Em depoimento à polícia, obtido pela coluna Segurança, Maria Natália da Silva Tavares, 33, afirmou que estava arrependida e que chegou a pedir socorro do Corpo de Bombeiros.
Maria Natália teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, na tarde da quinta-feira (27), horas após ser presa em flagrante. Na delegacia, ela contou que no dia anterior teve a primeira discussão com o marido, ao perceber uma transferência bancária feita por ele e que teria relação com um caso extraconjungal.
"Descobri essa infidelidade no mês de maio. A gente conversou, ele me chamou de neurótica. [Depois] me pediu perdão, disse que nunca tinha acontecido isso, disse que foi um momento de fraqueza. A gente estava meio distante, muito trabalho", afirmou, em depoimento gravado em vídeo.
Maria Natália contou que, após descobrir a transferência bancária na noite da quarta-feira, eles voltaram para casa discutindo e ela não conseguiu dormir. No dia seguinte, acordou cedo e foi à academia. Quando voltou, observou que ele estava mandando mensagens. E teve início uma nova briga.
"Quando ele me deu um empurrão, fiquei muito nervosa. Na discussão, dei um tiro e sai correndo. Quando atirei, fiquei desesperada, sai correndo. Não sei onde pegou, sei que ele me agarrou ainda, ele estava sangrando", descreveu.
"Sai correndo, depois voltei. Perguntei se ele estava bem. Peguei, liguei para os bombeiros e sai correndo desesperada para o meio da rua. [...] Nunca pensei em fazer isso com uma pessoa", contou.
Segundo Maria Natália, eles estavam juntos há cerca de nove anos e tinham uma relação boa, sem agressões físicas. Havia duas armas de fogo na casa. Ela disse ainda que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).
Logo após ser baleado, o magistrado chegou a gravar um vídeo e enviar para um funcionário: "Por favor, pede socorro. Natália acabou de me dar um tiro. Está cheio de sangue. Ela deu um tiro no meu peito. Foi a Natália que atirou", disse.
O magistrado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o juiz "passa bem, está estável, consciente e optou por não ser transferido para nenhum outro hospital".
Em nota, nesta sexta-feira (28), a Polícia Civil reforçou que a mulher foi encaminhada à 201ª Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri, onde foi realizada a prisão em flagrante por tentativa de homicídio. "As investigações seguem em andamento", disse o texto.
A mulher foi encaminhada para uma unidade prisional do Estado. A coluna não conseguiu contato com a defesa dela.
O QUE DIZ O TJPE?
Em nota oficial, o TJPE confirmou que tomou conhecimento do atentado por meio da Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura.
"Imediatamente, o Tribunal se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente", informou o texto.
"Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento", citou o TJPE.