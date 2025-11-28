Caminhada pelo fim da violência contra a mulher será realizada no Recife neste domingo (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mobilização anual é promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife. Concentração está marcada para 8h no Largo Dom Luiz, em Casa Amarela

Entre janeiro e outubro deste ano, a polícia somou quase 35 mil queixas de violência doméstica/familiar contra mulheres em Pernambuco. Número alto, mas subnotificado, porque muitas vítimas têm medo de procurar ajuda. Como forma de conscientização, Recife recebe, neste domingo (30), a 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas.

A mobilização anual é promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife. Nesta edição, a concentração está marcada para 8h, no Largo Dom Luiz, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana.

A programação, que inclui a subida ao Morro para um culto ecumênico, integra a campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero, reforçando a urgência de mobilização social para denunciar agressões, apoiar vítimas e promover a reflexão sobre a cultura da violência.

"Romper com a violência exige coragem, apoio e solidariedade. Estamos caminhando para mostrar que ninguém está sozinha - é junto, passo a passo, que construímos segurança, autonomia e dignidade para nossas mulheres e meninas", declarou Roseana Faneco, coordenadora do Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil.

A organização reforça que o objetivo da caminhada é sensibilizar a população, fortalecer redes de apoio para mulheres e meninas e encorajar agressores a refletir sobre seus atos e assumir responsabilidade, contribuindo para a transformação social. Toda a sociedade está convocada para o ato.

FEMINICÍDIOS CRESCEM EM PERNAMBUCO

Neste ano, especialmente, a mobilização é ainda mais necessária quando se observam as estatísticas de feminicídio em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 71 mulheres foram vítimas entre janeiro e outubro de 2025.

No mesmo período do ano passado, a polícia somou 61 feminicídios. O aumento, até agora, é de 16,39%.

Mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar medida protetiva de urgência no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (portal.tjpe.jus.br). A promessa é de que, imediatamente, o pedido chegará a um juiz ou juíza.

Com a ferramenta, não é necessário sair de casa para ir a uma delegacia ou contratar advogado ou advogada. Na página inicial, é necessário rolar a tela até encontrar o ícone "Medida Protetiva Eletrônica" e, em seguida, clicar em "Iniciar Atendimento".

A resposta à solicitação será enviada para o número de celular cadastrado pela mulher em um prazo de até 48 horas.