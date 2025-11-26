Prestes a armar a Guarda Municipal, Recife adere a programa federal e recebe mais de 1 mil armas não letais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o "Município Mais Seguro" promete mais capacitação e equipamentos para as guardas do País

A poucos meses do início do uso de armas de fogo para reforçar a segurança, a Guarda Municipal do Recife receberá reforço de armas não letais e capacitação. Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura e a Secretaria Nacional de Segurança Pública assinaram o termo de adesão ao programa "Município Mais Seguro", lançado pelo governo federal no mês passado.

A solenidade para assinatura da adesão ocorreu no Compaz Governador Eduardo Campos, bairro da Linha do Tiro, Zona Norte da capital pernambucana, com a participação do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo.

"Estamos para iniciarmos a capacitação não só das guardas do Recife, mas do entorno. Pelo menos 12 guardas municipais estão aqui para iniciarmos essa capacitação de um programa que coloca o município como ator central do sistema de segurança pública e reconhece as guardas como uma força fundamental nesse sistema. A guarda hoje deixa de ser patrimonial, passa a ter grau de ostensividade, complementando e trabalhando próximo às polícias militares", declarou.

Mais de 1 mil armas não letais, como sprays de pimenta e tasers, foram entregues à Prefeitura do Recife para que sejam distribuídas aos profissionais que compõem a guarda.

O prefeito do Recife, João Campos, também participou da solenidade. O gestor destacou que o processo de armamento da Guarda Municipal está avançado e que, no começo de 2026, o primeiro grupo de profissionais estará apto para uso.

"A gente está fazendo um processo gradual de armamento da guarda. Para isso, temos grupos específicos de formação por seleção para, no início do ano que vem, poder usar o armamento. Mas toda a guarda poderá usar essas armas não letais que recebemos", disse.

Iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e investimento de R$ 171 milhões, o "Município Mais Seguro" foi criado para ampliar a atuação das guardas municipais, após a realização de um diagnóstico no País. Ao todo, foram mapeadas 1.238 instituições, dentre as quais 678 participaram do estudo.

O número indicou que apenas 22,22% dos municípios brasileiros contam com Guarda Municipal. E, desse total, menos da metade (41,15%) usam armas de fogo. Na avaliação do Ministério, as guardas são peças fundamentais na prevenção à violência pela proximidade com a comunidade e conhecimento das dinâmicas locais.