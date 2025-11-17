Raquel Lyra anuncia que fará novo concurso público para polícia em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada pela governadora durante solenidade para a entrega de novos equipamentos de segurança nesta segunda-feira (17)

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta segunda-feira (17), que novos concursos públicos serão realizados para reforçar a segurança pública em Pernambuco. A declaração foi feita durante solenidade, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, para entrega de novos equipamentos para as polícias.

"Nomeamos semana passada mais de 400 policiais civis. Já nomeamos cerca de 2,4 mil policiais militares, cerca de 300 bombeiros. Agora em novembro vamos fazer mais nomeações e, até abril [de 2026], vamos estar com mais 7 mil novos policiais contratados no Estado. E já estamos contratando bancas para fazer novos concursos para permitir que o recompletamento de quadros seja permanente, como deve ser", afirmou Raquel Lyra.

A governadora não falou em cronograma, nem em número de vagas.

Atualmente, candidatos aprovados estão realizando cursos de formação para as polícias Civil e Militar do Estado. Trata-se da segunda turma convocada para cada uma das corporações, que estão com déficit histórico de profissionais.

A confirmação da governadora de que realizará novos concursos públicos deve por fim às expectativas de candidatos que torciam para a possibilidade de a gestão estadual convocar uma terceira turma para formação nas polícias Civil e Militar - algo que publicamente nunca foi cogitado pelo governo.