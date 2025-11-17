Estado recebe novo helicóptero, armas e viaturas para reforçar policiamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo gestão estadual, investimento é de R$ 73 milhões nos equipamentos. Assassinatos no Recife cresceram 50% em outubro deste ano

Novos equipamentos para reforçar a segurança pública em Pernambuco foram entregues oficialmente, nesta segunda-feira (17), pela gestão estadual. Um helicóptero, 700 fuzis com munição e miras a laser, 65 viaturas e 30 drones fazem parte do pacote, com investimento de R$ 73 milhões.

O reforço dos equipamentos para as polícias Civil e Militar chega em um momento que o Estado consegue manter uma redução acumulada de 11,6% nas mortes violentas intencionais. Mas contabiliza o aumento preocupante de 50% nos assassinatos registrados no Recife em outubro.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 48 vidas foram perdidas para a violência no mês passado. Foram 16 mortes a mais, em comparação com o mesmo período de 2024.

Em coletiva de imprensa, a governadora Raquel Lyra reforçou que o trabalho de combate à violência é contínuo e que a chegada de novos equipamentos e dos novos policiais civis e militares está trazendo resultados positivos.

"Cada um desses equipamentos que estão sendo espalhados pelo Estado faz parte do investimento de cerca de R$ 2,3 bilhões que estamos fazendo na segurança pública por meio do Juntos pela Segurança, garantindo condições e equipamentos para que o nosso time possa trabalhar", declarou.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, esta foi a primeira vez que o Estado realizou a compra própria de fuzis.

"Até então, as nossas forças de segurança utilizavam fuzis cedidos pelo Exército, doados ou apreendidos. São 700 fuzis sendo entregues hoje, e devemos adquirir ainda um segundo lote com mais 100 unidades. Tudo isso se traduz numa melhor prestação de serviço pelas nossas forças", afirmou.