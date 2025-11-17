fechar
Segurança | Notícia

Estado recebe novo helicóptero, armas e viaturas para reforçar policiamento

Segundo gestão estadual, investimento é de R$ 73 milhões nos equipamentos. Assassinatos no Recife cresceram 50% em outubro deste ano

Por Raphael Guerra Publicado em 17/11/2025 às 13:08
Estado recebe novos equipamentos de segurança, como armas de fogo e helicópteros
Estado recebe novos equipamentos de segurança, como armas de fogo e helicópteros - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Novos equipamentos para reforçar a segurança pública em Pernambuco foram entregues oficialmente, nesta segunda-feira (17), pela gestão estadual. Um helicóptero, 700 fuzis com munição e miras a laser, 65 viaturas e 30 drones fazem parte do pacote, com investimento de R$ 73 milhões.

O reforço dos equipamentos para as polícias Civil e Militar chega em um momento que o Estado consegue manter uma redução acumulada de 11,6% nas mortes violentas intencionais. Mas contabiliza o aumento preocupante de 50% nos assassinatos registrados no Recife em outubro

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 48 vidas foram perdidas para a violência no mês passado. Foram 16 mortes a mais, em comparação com o mesmo período de 2024. 

Em coletiva de imprensa, a governadora Raquel Lyra reforçou que o trabalho de combate à violência é contínuo e que a chegada de novos equipamentos e dos novos policiais civis e militares está trazendo resultados positivos. 

"Cada um desses equipamentos que estão sendo espalhados pelo Estado faz parte do investimento de cerca de R$ 2,3 bilhões que estamos fazendo na segurança pública por meio do Juntos pela Segurança, garantindo condições e equipamentos para que o nosso time possa trabalhar", declarou. 

Leia Também

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, esta foi a primeira vez que o Estado realizou a compra própria de fuzis.

"Até então, as nossas forças de segurança utilizavam fuzis cedidos pelo Exército, doados ou apreendidos. São 700 fuzis sendo entregues hoje, e devemos adquirir ainda um segundo lote com mais 100 unidades. Tudo isso se traduz numa melhor prestação de serviço pelas nossas forças", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Andrea Nunes: crimes reais, ficções envolventes
ENTREVISTA

Andrea Nunes: crimes reais, ficções envolventes
Jota Michiles foi professor antes de ser compositor
SOCIEDADE

Jota Michiles foi professor antes de ser compositor

Compartilhe

Tags