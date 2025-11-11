PMPE repudia sepultamento com honrarias a policial que tentou matar a namorada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Corporação afirmou que será instaurada apuração interna para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades sobre a realização do referido ato

O policial militar José Carlos Gonçalves Lima, de 29 anos, que tentou matar a namorada Jessyca Dayane de Carvalho no último sábado (8), com disparos de arma de fogo, e, em seguida, tirou a própria vida, foi sepultado na última segunda-feira (10), em Belém do São Francisco, no Sertão do Estado. Apesar da tentativa de cometer o crime de feminicídio, o oficial teve um sepultamento repleto de homenagens e honrarias militares, além de um cortejo com a presença de policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e também da 2ª Companhia de Cabrobó, unidades onde José Carlos serviu, gerando revolta e indignação da população com o desrespeito à vítima.

"Que honras que ele deveria ter? Perdeu totalmente ao fazer tal coisa", comentou Eulanio Santos em post nas redes sociais. "Que doidera. O cara tenta matar a namorada e depois acaba se matando... E ainda tem honras? Como assim?", questionou Kelon Borges. "Inacreditável. Tentou matar a namorada e ainda assim é homenageado. Coisas de corporações da PM nesse País", criticou Felipe Henrique.

Diante da repercussão negativa do vídeo que viralizou nas redes sociais, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), através de nota à imprensa, negou qualquer participação da instituição e afirmou que vai apurar os fatos internamente.

"A Polícia Militar de Pernambuco esclarece que o evento recentemente divulgado nas redes sociais durante o sepultamento do policial militar falecido, não teve qualquer caráter institucional e não representa o posicionamento da Corporação. A PMPE lamenta o ocorrido e informa que será instaurada apuração interna para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades relacionadas à realização do referido ato", dizia o comunicado.

PMPE repudia sepultamento com honrarias a policial que tentou matar a namorada - Reprodução das redes sociais

A PMPE também prestou solidariedade à vítima, que está com um quadro estável de recuperação, no Hospital Regional de Salgueiro. "A instituição reafirma seu compromisso com o respeito às vítimas de violência, à ética e aos valores que norteiam a missão policial militar".