fechar
Segurança | Notícia

Governo de Pernambuco convoca mais 214 aprovados para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar

A chamada contempla os aprovados dentro das 150 vagas anunciadas, incluindo mais os empatados e casos sub judice, que permanecem sob análise judicial

Por JC Publicado em 04/11/2025 às 22:28
Imagem de Formação de Oficiais da Polícia Militar
Imagem de Formação de Oficiais da Polícia Militar - Divulgação SDS

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS) e do Instituto AOCP, publicou, nesta terça-feira (4), o edital de convocação para a entrega de documentos e matrícula para a terceira turma do Curso de Formação Profissional para o cargo de 2º Tenente da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), além da realização da etapa de Investigação Social.

Ao todo, 214 candidatos estão sendo convocados para o curso, conforme previsto no edital do concurso público regido pela Portaria SAD/SDS nº 83/2023.

"Avançamos em mais uma etapa para o fortalecimento e a valorização das forças de segurança de Pernambuco. Tenho certeza que os novos convocados vão engrandecer, ainda mais, o trabalho realizado pela Polícia Militar na proteção da população", enfatizou a governadora Raquel Lyra.

Leia Também

A chamada contempla os aprovados dentro das 150 vagas anunciadas, incluindo mais os empatados, conforme subitem 17.1 do edital de abertura, e casos sub judice, ou seja, que permanecem sob análise judicial.

O edital completo está disponível no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), onde os candidatos podem conferir a lista de convocados, a documentação exigida e as orientações para o preenchimento da Ficha de Informação do Candidato (FIC), necessária para a etapa de investigação social.

Reforço na segurança

A convocação marca uma nova etapa do concurso unificado das forças de segurança de Pernambuco, que contemplou todas as instituições vinculadas à SDS – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Divulgação SDS
Imagem de Formação de Oficiais da Polícia Militar - Divulgação SDS

O processo segue avançando para sua fase final, restando apenas a convocação da última turma da Polícia Civil. Até 2026, o Governo de Pernambuco prevê a inserção de mais de 7 mil novos servidores na segurança pública, fortalecendo as corporações em todo o Estado.

“A realização desse concurso foi um compromisso da governadora Raquel Lyra, com o objetivo de recompletar as tropas e ampliar nossa capacidade de ação, reforçando a segurança e o bem-estar dos pernambucanos de todas as regiões do Estado”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

As nomeações e formações fazem parte das metas do programa Juntos pela Segurança, que orienta as ações estruturantes de modernização, valorização profissional e ampliação do efetivo das forças policiais de Pernambuco.

Saiba como acessar o JC Premium

 

Leia também

Flávio Ricco: No Brasil, Disney ainda tem produção discreta em dramaturgia
Canal 1

Flávio Ricco: No Brasil, Disney ainda tem produção discreta em dramaturgia
Petrolinense que se tornou mestre da comida japonesa
SOCIEDADE

Petrolinense que se tornou mestre da comida japonesa

Compartilhe

Tags