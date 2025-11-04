Petrolinense que se tornou mestre da comida japonesa
João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
No final de semana, tive a felicidade de encontrar o chef Vinicius Kikuti, no excelente “Ohara Sushi”, anexo ao Bargaço, assinando as delícias da casa, uma figura maravilhosa. Natural de Petrolina, viveu dois anos no Japão, fazendo cursos de gastronomia. Na volta, abriu o restaurante “777 Sushi Bistrô”, em Petrolina, que se tornou referência nacional na culinária japonesa. Os donos do Bargaço, Franklin Gomes, Wladimir e Franklin Filho, foram conhecer a casa, ficaram encantados e fizeram o convite para abrir o charmoso espaço do Recife, onde o chef passa uma semana por mês, comandando sua cozinha e garantindo seu altíssimo nível.
CORAÇÃO
Raimundo Carrero submeteu-se a uma cirurgia cardíaca no Hospital Esperança. Com dois stents implantados, e garantindo ter ganho mais de 20 anos de vida, retornou para casa para concluir a recuperação, depois de cinco dias no hospital.
MINISTRO
O ministro do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Edson Fachin, participou ontem da abertura do Mês Nacional do Júri 2025, uma iniciativa para agilizar o julgamento de crimes contra a vida. Foi recebido pelo presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, pela governadora Raquel Lyra, pelo prefeito João Campos e por muitas autoridades do mundo jurídico.
LICENÇA-PATERNIDADE
O deputado Pedro Campos, relator do projeto que pode ampliar a licença-paternidade, revelou que fará algumas mudanças no texto sobre a estabilidade, visando diminuir resistências à proposta e conseguir sua rápida aprovação. Vai garantir que o pai tenha o direito e não sofra prejuízo em relação a isso. Destaca que havia colocado a estabilidade, mas está construindo uma alternativa.
CERIMÔNIA
Fábio e Márcia Casanova prestigiaram a “cerimônia do jaleco”, evento tradicional de quem estuda Medicina, da filha Júlia. Segue a tradição do pai e dos dois avôs, com início da vida na área, na UFPE.
EM ALTA
A série "Tremembé", lançada sexta-feira, vem movimentando a cena literária. O livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, de Ulisses Campbell, que deu origem à produção, alcançou o sétimo lugar na lista dos mais vendidos na Amazon.
AGENTE SECRETO
Kleber Mendonça Filho marca presença em mais um evento do filme O Agente Secreto, que chega à derradeira sessão em pré-estreia. Será amanhã, em cinema do Shopping Recife.
VITÓRIA
O prefeito Paulo Roberto comemorou muito, na Arena Pernambucano, a volta do Vitória à Série A do Campeonato Pernambucano, depois de quatro anos. Vai disputar a competição, que começa no dia 11 de janeiro, com o Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Jaguar.
INOVAÇÃO
Pierre Lucena, Carolina Salgado, Mauricélia Montenegro, Yves Nogueira, Laís Xavier e Bernardo Peixoto vão participar do “Inovação Para o Brazil Tech Days 2025”, em Portugal, de quinta a sábado.
EM NORONHA
A governadora Raquel Lyra vai a Fernando de Noronha, sábado, para receber o presidente Lula, que vai lançar o projeto “Noronha Verde”.
PROCURADORES
O procurador-geral de Justiça, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, presidiu ontem a posse de 16 novos promotores de Justiça, que vão atuar em vários municípios do estado.