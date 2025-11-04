Flávio Ricco: No Brasil, Disney ainda tem produção discreta em dramaturgia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista Fálvio Ricco fala sobre a plataforma da Disney+ e em como ela vai na contramão das concorrentes como Netflix e Prime Video

Clique aqui e escute a matéria

No Brasil, Disney ainda tem produção discreta em dramaturgia

Plataforma vai na contramão de concorrentes como Netflix e Prime Video

A Disney promoveu recentemente, em São Paulo, o Upfront — Connect 2026, evento voltado para apresentar as suas novidades da próxima temporada, envolvendo entretenimento, esportes e reality show.

Destaque para o bloco “Big 4” - Futebol, NBA, Tênis e NFL -, com cobertura multiplataforma e calendário ao vivo.

A segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, estrelada por Bruna Marquezine, também foi mencionada, mas sem data de exibição. Pode, inclusive, ficar para 2027.

No mais, prevalece a força do conteúdo internacional, incluindo produções da Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e Hulu.

Já em relação ao mercado brasileiro, o que se verifica é que a Disney, em termos de dramaturgia, continua produzindo muito pouco, ao contrário de concorrentes como Netflix, Prime Video e Globoplay.

As séries bíblicas nem entram na conta, porque foram adquiridas da Seriella.

Essa questão, o fraco investimento em séries nacionais, até rendeu comentários no UpFront de que está faltando ou será necessário chegar um alguém especializado para “mexer” com as produtoras de conteúdo. Mas, quem?

Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros - Divulgação

TV Tudo

Falta isso

Nesses primeiros movimentos, “Três Graças” tem apostado principalmente nos dramas que rodeiam a personagem Gerluce, vivida por Sophie Charlotte.

Mas está muito drama. Falta uma pegada mais leve e os seus autores, com certeza, devem se atentar a isso.

Arlete Salles, Romulo Estrela e Sophie Charlotte - Divulgação

Balançada - 1

Ao mercado, a Globo tem dito que o próximo BBB “vai redefinir tudo o que você já viu” em conceito de ações para o programa.

Há a promessa de uma reinvenção do formato.

Balançada – 2

Nessa nova conta do “BBB” já se tem determinada a presença de ex-participantes, 5 casas de vidro, 3 Bigfones, casa extra, e atenção nas “plantas”. Inclusive a promessa que algumas poderão ser rifadas.

A estreia é em 12 de janeiro.

Nova área

O projeto “Vidas Paralelas”, um argumento de Walcyr Carrasco, mas inteiramente desenvolvido por Cristianne Fridman, será o conteúdo de estreia da sessão Globo Romance, ainda sem data, no Globoplay.

A obra, em 40 episódios, está em fase de roteiro.

Ordem nº 1

Estão temporariamente suspensas novas contratações no SBT.

Houve apenas a comunicação aos diversos setores envolvidos, mas sem justificar as razões. Nem mesmo vagas que já existiam podem, por enquanto, ser preenchidas.

Ordem nº 2

Naturalmente, a determinação de não poder contratar ninguém, não diz respeito ao SBT News.

O canal está em processo de montagem e tem acelerado o passo na composição da sua equipe de trabalho.

Ausência

Dos protagonistas da série “E agora, quem vai ficar com a mamãe?”, casos de Lidi Lisboa, Joaquim Lopes e Stella Miranda, ninguém foi convidado para o Teleton.

Em relação à novela “Caverna Encantada”, Miguel Coelho e Isabela Souza, o mesmo caso.

Pronto e acabado

No momento em que palavrão virou moda e meio que obrigação no meio esportivo, vale muito acompanhar o trabalho do Carlos Eduardo Mansur no “Troca de Passes”, do SporTV. Um jornalista preparado e equilibrado.

Aliás, ele forma com o ex-jogador Alex e o Felipe Diniz um trio que joga junto.

Sem escala

Eliminada domingo da “Dança dos Famosos”, Duda Santos terá pouco tempo de folga na Globo, porque vai iniciar quase que imediatamente a preparação de “A Nobreza do Amor”, substituta de “Êta Mundo Melhor!”.

Há um atraso. Não será surpresa, inclusive, se a Globo recorrer ao Virtual Production nas sequências pensadas para a África.

Duda Santos - Divulgação

Está aberto

Há uma expectativa na Band sobre o que poderá entrar como “especial” entre dezembro e janeiro. Algo que vá além dos programas musicais.

O problema é que a TV passa por uma espécie de “balanço”, o trabalho de transição para a chegada do diretor Guillermo Pendino.

Bate – Rebate

• “Amor pela metade”, da Liah Soares, passa a ser o tema musical dos personagens de Gabriela Loran e Pedro Novaes em “Três Graças”.

• S.O.S. Racismo, serviço de combate à discriminação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, completou 20 anos de funcionamento...

• ... No próximo dia 28, como parte desse trabalho, a ALESP promove a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares. Tony Tornado é um dos indicados.

• Após fazer o Tonhão em “Guerreiros do Sol”, produção do Globoplay, Romeu Benedicto pode ser visto em “Os Donos do Jogo”, recente sucesso da Netflix...

• ... Faz o Mandele Neto, deputado responsável por tentar legalizar o jogo do bicho...

• ...”A história desse deputado não é diferente do que temos visto no Congresso, os interesses pessoais sobrepondo aos do povo”, declara o ator.

• Em matéria da Veja, Eddy Cue, Jamie Erlicht e CackVan Amburg revelaram desejo da Apple TV produzir no Brasil.

• A Record, não nesta, mas na próxima “Fazenda” deveria examinar melhor a questão das edições ao vivo...

• ... No sábado não tem, domingo também não e na segunda é pré-gravada...

• ... Normalmente só às terças, quartas e quinta, já se mostrou muito pouco...

• ... Sábado, por causa da expulsão, Adriane Galisteu fez “hora extra”.

C´est fini

A Record tem comemorado os índices da turca “Mãe”, em especial nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro, onde ocupa a vice-liderança. Alívio também para o departamento de jornalismo, entenda-se “Jornal da Record”, que já estava sentindo saudades dos números de outra turca, “Força de Mulher”.

O fato é que existe uma pressão nas bíblicas e a Seriella corre para aumentar a qualidade de produção.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!