Sete pernambucanos na Elite Parlamentar 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto apresenta os principais temas e eventos de Pernambuco, com destaque para sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

O respeitado ranking “Elite Parlamentar”, que a “Arko Advice” pública desde 1997, destacando os parlamentares que se destacam no Congresso Nacional. A lista deste ano tem sete pernambucanos: o senador Humberto Costa e os deputados federais Carlos Veras, Fernando Coelho Filho, Pedro Campos, José Mendonça Filho, Augusto Coutinho e Felipe Carreras.

Edson Cedraz. Presidente do Colégios de Presidentes do Lide, recebido pelos líderes do grupo em Pernambuco, Daniel Asfora, Drayton Nejaim e Avelar Loureiro - Eduarda Costa/Divulgação

IMORTAL

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho estarão, sexta-feira, na posse da escritora Ana Maria Gonçalves na Cadeira nº 33 da Academia Brasileira de Letras. Autora de "Um defeito de cor’’, protagoniza um marco como a primeira mulher negra a integrar a instituição nos seus 128 anos.

COMUNICAÇÃO ONLINE

O jornalista Carlos Eduardo Amaral lançou o e-book “Comunicação online com reputação jornalística – Como ganhar credibilidade no universo das redes sociais”, uma reflexão com base no que o jornalismo proporciona a produtores de conteúdo online, em termos de valores e boas práticas. Ele espera a publicação de dois livros na área em que é especialista, a música clássica: um perfil sobre os 30 anos do grupo SaGrama e a biografia do saudoso maestro Rafael Garcia.

CINEMA

A 16ª Janela Internacional do Recife vai até amanhã, no São Luiz, Parque e Cinema da Fundação, no Derby. Entre longas-metragens contemporâneos inéditos e curtas-metragens, a programação reúne alguns dos principais destaques do circuito de festivais em 2025, abarcando o cinema internacional e brasileiro.

DERROTA

O Sport voltou a utilizar a azarada camisa amarela – que mais parece uma homenagem à Torcida Jovem, e foi goleado por 3x0 no Maracanã, diante de 67 mil espectadores. E o torcedor do Sport recebeu como piada (de mau gosto) a declaração do técnico interino Cesar Lucena que o rubro-negro tem um fio de esperança de não cair para a série B. Não tem, na verdade, nem um fio de esperança de não ser o lanterninha da Série A.

Inácio Miranda Filho, Tatiana Menezes e Tony Araújo, no debate sobre a Supermix, ontem, na Rádio Jornal - JAMS/JC Imagem

ETIQUETA

Carmen Peixoto revela que um grande diferencial na sua carreira, sobretudo quando cobria eventos corporativos, foi o curso de etiquetas, onde aprendeu desde gestos até dicas de mesa posta, ordem dos talheres, diferença de taças e muitos detalhes da sua elegância.

PROTEÇÃO

Recife é pioneiro no projeto para evitar que crianças se percam em locais de grande movimento. Anunciada por João Campos, a iniciativa permite que responsáveis cadastrem informações como nome, idade, tipo sanguíneo, alergias e contatos em uma plataforma integrada a pulseiras com QR Code. Assim, qualquer pessoa que encontrar a criança pode escanear o código, acessar os dados e enviar a localização aos pais ou responsáveis

EXERCÍCIO

Mesmo sem fins lucrativos, a Maratona de Nova York gerou impacto econômico de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhão), impulsionando turismo, hospedagem e comércio. As inscrições custaram entre US$ 255 (R$ 1,3 mil) e US$ 315 (1,7 mil), e a disputa por vagas é tão acirrada que a chance de ser selecionado é comparável à de entrar em Harvard.

REALEZA

O príncipe William está no Rio de Janeiro, onde cumpre intensa programação, inclusive a entrega do prêmio Earthshot e vai marcar presença no “Domingão do Huck”. O momento foi anunciado pelo apresentador Luciano Huck e vai ao ar no próximo domingo.

O diretor de Jornalismo, Laurindo Ferreira, e o Gerenre Comercial, Carlos Humberto, receberam Fábio Rua, vice-presidente da GM América Latina, em visita ao SJCC - JC IMAGEM

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Jogar futebol, paixão mobilizadora, do maior espetáculo da terra, requer uma relação educada e amorável com a bola.”(Gustavo Krause).

A ESCRITORA Iêda Lima lança o livro “O Resgate”, hoje, na Livraria da Praça de Casa Forte.

CECILIA Lima Herrmann, conhecida como Ceci, prefeita da cidade alagoana de Atalaia e candidata a deputada estadual, passou o final de semana no Novotel Recife Marina.

A APRESENTADORA Anne Barreto, da TV Jornal, foi muito celebrada ontem, quando completou idade nova.

A CANTORA Clara Sobral curte temporada em Alpharetta, nos Estados Unidos.

QUEM ganhou muitos cumprimentos no final de semana foi a chef Miau Caldas, que celebrou o aniversário.

CÉSAR Tralli, que assumiu o Jornal Nacional ontem, é genro da musa inspiradora da música “Garota de Ipanema”, Helô Pinheiro.

PERNAMBUCO fechou o mês de outubro com o menor número de homicídios em 22 anos, segundo a Secretaria de Defesa Social.

ANIVERSÁRIOS Ana Clara Vasconcelos, Artur da Cunha, Daniel Coelho, Fernanda Lúcia Fernandes, Guido Corrêa de Araújo, Isaltino Nascimento, Luís Guilherme Oiticica, Luiz Augusto Gondim Sampaio, Mário de Queiroz Galvão, Núbia Vieira de Melo, Paulo Queiroz, Roberta Pragana, Salete Santos e Semíramis Cavalcanti Prado.