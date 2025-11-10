Justiça condena Rodrigo Carvalheira a 12 anos de prisão; empresário poderá recorrer em liberdade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sentença foi proferida nesta segunda (10) pela 18ª Vara Criminal da Capital; juíza apontou "personalidade voltada à manipulação" do empresário.

O empresário pernambucano Rodrigo Dib Carvalheira foi condenado, nesta segunda-feira (10), a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal g1, que teve acesso à decisão judicial.

A sentença foi proferida pela juíza Blanche Maymone Pontes Matos, da 18ª Vara Criminal da Capital. Apesar da condenação, Carvalheira poderá recorrer do processo em liberdade. Ele segue monitorado por tornozeleira eletrônica.

O caso julgado refere-se a um crime ocorrido em março de 2019. Segundo a denúncia, a vítima teria sido dopada antes do abuso. "Eu já tinha bebido o dia inteiro, estava muito vulnerável. Ele virou um copo de bebida, então eu tomei um comprimido sem saber o que era. Não consegui ter reação nenhuma", relatou a vítima na época em que o caso veio a público.

Modus operandi

No processo, outras três mulheres que também denunciaram o empresário foram ouvidas como testemunhas. Para a magistrada, os depoimentos ajudaram a estabelecer um padrão de conduta do réu.

"Esse padrão reiterado de conduta informado por três testemunhas, fornecimento de comprimido, seguido de perda total ou parcial de consciência das mulheres e ato sexual seguinte, confere credibilidade plena ao relato da vítima e comprova o modus operandi do acusado", escreveu a juíza na sentença, conforme divulgado pelo g1.

A decisão judicial também apontou que Rodrigo Carvalheira demonstrou "personalidade desvirtuada e voltada à manipulação", além de ter realizado esforço "ativo e consciente para obstruir a Justiça e silenciar a vítima".

Defesa

A defesa do empresário alegou durante o processo que a relação sexual teria sido consensual. A tese, no entanto, não foi aceita pela magistrada, que afirmou que a alegação "não se coaduna com prova produzida".

Ao todo, seis mulheres denunciaram Rodrigo Carvalheira à polícia por crimes sexuais.

Quem é Rodrigo Carvalheira

Rodrigo Carvalheira é empresário do ramo imobiliário, atua com produções de eventos e foi eleito presidente do PTB em Pernambuco, em outubro de 2023. O partido se fundiu ao Patriota e se tornou o PRD.

Ele foi secretário de Turismo do município de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul do Estado, por um ano, e deixou o cargo em dezembro de 2023 por "fins políticos", de acordo com a gestão municipal.

A Executiva Nacional do PRD decidiu expulsá-lo do quadro de filiados após o anúncio da primeira prisão.

