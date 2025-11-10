Flávio Ricco: Band se reorganiza e tenta se reinventar para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Canal 1, a Band está trabalhando em reformas para 2026, o processo de recuperação já é colocado em prática

Band se reorganiza e tenta se reinventar para 2026

A Band não está fechada para reformas, mas é quase isso, diante do empenho de toda a sua direção em se preparar convenientemente para 2026.

Há todo um trabalho em cima disso.

Trata-se de um processo de recuperação já colocado em prática e que aparece apoiado em dois eixos principais: um, a chegada do novo diretor, Guillermo Pendino, que passará a responder pelo Artístico e toda a programação.

Profissional rodado, conhecido da casa e com larga experiência internacional, Pendino será peça de fundamental importância para reenergizar toda a grade e se valer de conteúdos que possam atender a expectativa do telespectador.

A volta do “CQC”, versão 2026, com gente nova se misturando a alguns dos antigos, é uma possibilidade comentada e das mais animadas.

Por outra, este próximo ano também será de eleições, daí a decisão de deixar, não por acaso, Rodolfo Schneider se dedicar totalmente ao jornalismo. Algo que ainda não está sendo possível, mas que passará a acontecer imediatamente após esse período de transição.

E, em relação a isso, já existe o desenho de todo um projeto, que será colocado em prática a partir dos primeiros dias de janeiro.

Movimentos que, em todo o seu conjunto, acenam para a chegada de novos tempos.

O executivo argentino Guillermo Pendino - Imagem internet

TV Tudo

A ideia

A Band já tem uma pré-grade montada para o início de 2026, tendo os jornais, programas esportivos diários e o “Melhor da Tarde” como atrações definidas.

Para a faixa das 22h30, a ideia é voltar com o “CQC” às segundas; “MasterChef” às terças, “Melhor da Noite” às quartas e dois novos programas para quinta e sexta.

Detalhe

O atual contrato entre Band e RR Soares, em se tratando da faixa das 21h, é válido até julho de 2026.

Portanto, nesses meses pela frente, teremos a decisão se será renovado ou não.

Filho do Gugu – 1

João Augusto Liberato continua gravando seu reality para o “Domingo Espetacular”, da Record.

Na sexta-feira passada, acompanhado de uma equipe, ele viajou para os Estados Unidos e deve ficar cerca de 15 dias gravando por lá.

Filho do Gugu – 2

Entre o que está previsto para João Augusto gravar em Orlando, inclui-se a sua mudança para o Brasil.

O programa vai mostrar as suas despedidas dos amigos.

João Augusto - Instagram

Vai indo

Sobre “Beleza Fatal 2”, a HBO deu sinal verde para a preparação da sinopse.

E, pelo que está acertado, em janeiro começam a ser escritos os capítulos. Tudo meio assim.

Intervalo

Depois de três meses e pouco, Vanessa Gregoraci deixou a vice-presidência comercial da Jovem Pan.

Vanessa tem mais de 20 anos de experiência no mercado publicitário.

Direção

A Seriella, da Record, já anunciou Alexandre Avancini para a direção de “Amor em Ruínas”; Leo Miranda, de “Ben Hur”; e Vicente Guerra, de “As Sete Marias”.

Falta ainda definir quem vai cuidar de “Judas”, como também a equipe da novela vertical. Muita gente estará envolvida em todos eles.

Pratos limpos

Um almoço, no final da semana passada, serviu para Amilcare Dallevo e José Luiz Datena atualizarem os assuntos e projetarem 2026.

Ideias novas serão colocadas em prática.

Semana pesada

Na noite deste último domingo, Adriane Galisteu abriu a votação do “quem quer que você continue na Fazenda”.

Dos quatro últimos colocados, dois serão eliminados amanhã, terça.

Isto independentemente da roça e da eliminação na quinta. Ao todo, três deixarão o jogo.

Tudo calmo

Especulações à parte, Danilo Gentili segue tocando a sua vidinha no SBT, definindo com João Mesquita detalhes do “The Noite” para a próxima temporada.

Que, se tudo der certo, terá Rodrigo Faro como convidado da estreia.

Bastidores do The Noite - Divulgação

Bate – Rebate

• Na Rede TV!, Daniela Albuquerque começa nesta semana a gravar seus especiais de Natal e Ano Novo.

• A Band marcou para o dia 28 de dezembro, às 18h30, a exibição da retrospectiva do jornalismo…

• … E com a participação de todo o departamento na apresentação.

• O ex-Fazenda Haysam Ali é o único brasileiro no espetáculo “Angels in America”, de Tony Kushner, que estreia dia 4 de dezembro no Art of Acting Hollywood, em Los Angeles...

• … A peça revisita temas como AIDS, homofobia, religião, racismo e os dilemas da comunidade LGBTQIA+.

• Petrônio Gontijo está em Portugal com a peça “Descobridores do Amor”, mas, aqui, aguarda o lançamento de “Crime sem Castigo” nos cinemas…

• … O filme trata da vida clandestina de Josef Mengele no Brasil e tem direção de Luiz Alberto Pereira…

• … Petrônio aparece no papel do húngaro Geza Stammer, casado com Gitta Stammer (Fabiana Gugli). Peter Ketnath é Mengele.

• “Brega” é o título de trabalho do projeto da Glaz para o Globoplay, que será gravado em Belém.

• Ronnie Von mostra hoje a segunda parte de uma entrevista com Rosi Campos no seu “Companhia Certa”, pela Rede TV!.

C’est fini

Surgiram boatos de que “Justiça 2”, um grande trabalho da Manuela Dias, poderia entrar na grade da Globo este ano. Mas não.

Ainda não há nada a respeito. Talvez, quem sabe, em 2026.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!