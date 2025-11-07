Em dia de mudança na Polícia Civil, governo de Pernambuco divulga queda de roubos em outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a gestão estadual, houve redução de 28,8% no número de crimes contra o patrimônio no mês passado. Assaltos a ônibus também caíram

Poucas horas após a confirmação oficial da troca de comando da chefia da Polícia Civil de Pernambuco - agora sob o comando do delegado Felipe Monteiro -, o governo estadual divulgou um novo balanço dos resultados obtidos em outubro na segurança pública. Desta vez, com destaque para os crimes contra o patrimônio.

Segundo a gestão, 2.702 queixas de roubos foram registradas pela polícia em Pernambuco no mês passado. A queda é de 28,8% em comparação com o mesmo período de outubro de 2024, quando 3.796 boletins de ocorrência foram somados.

Os números, porém, ainda são preliminares e devem sofrer variação até 15 de novembro.

A gestão estadual destacou ainda que os roubos a coletivos também tiveram a maior redução da série histórica. Em outubro de 2025, foram seis ocorrências, contra 37 no mesmo mês de 2024. A queda foi de 83,8%.

Em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra declarou que as reduções observadas são resultados da consolidação do programa Juntos pela Segurança, lançado em 2023.

"Com os investimentos necessários, garantimos as ações aliadas à inteligência e tecnologia, que estão transformando a realidade da segurança pública", disse.

Ainda em relação aos crimes contra o patrimônio, a gestão sinalizou para a queda de 7,9% nos roubos de veículos; 30,8% na subtração de cargas e de 34,6% nos roubos de celulares.